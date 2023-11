A műsorban elmondta: egy 16 évnél fiatalabb gyermek után kettő-, két gyermek után négy-, a kettőnél több gyermek után pedig hétnapnyi pótszabadság jár. A Munkástanácsok Országos Szövetségének javaslatára jelenleg a parlament előtt vannak azok a részletszabályok, amelyek szerint a jövőben a gyermekek után járó pótszabadságról a munkavállaló, vagyis mindkét szülő dönthet, és nem a munkáltató; a KDNP javaslata - ha megszavazzák - január 1-től léphet hatályba. Ez több mint 1,5 millió embert érint Magyarországon.



Kitért arra is, hogy jelentősen nőtt a nők foglalkoztatása, ami azt is jelzi, hogy a kormány jól döntött, amikor támogatta a bölcsőde- és óvódafejlesztést. Októberben 4 millió 757 ezer ember dolgozott Magyarországon, vagyis egy év alatt 37 ezer emberrel nőtt a foglalkoztatottak száma. Az államtitkár szerint a regisztrált álláskeresők száma csökkent, míg a munkanélküliek száma minimálisan nőt, de ennek hátterében főként az áll, hogy az eddig "inaktív" emberek is munkába álltak.