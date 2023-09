Gabrielle Judge tartalomgyártó májusban azzal sokkolta a hagyományos munkarendben, közepesen gyenge fizetésért dolgozó népet, hogy elmondta, ő bizony otthonról - vagy ahonnan éppan akar - dolgozik, kényelemben, kötetlen munkaidőben, azaz maga osztja be a munkaidejét, munkáját pedig magas fizetéssel díjazzák. Viccesen - és a figyelmfelkeltés érdekében - magát és a hozzá hasonló helyzetben lévő munkavállalókat "lazy girls", azaz "lusta lányok" jelzővel illette.

Kik azok a "lusta lányok"?

Nők a munka világában, azaz munkavállalók, akik az otthon kényelméből, az óceán partjáról vagy onnan, ahol éppen vannak végzik a munkájukat, ugyanolyan felelősségteljesen, mint hivatali dolgozó társaik, csak éppen maguk osztják be a munkaidejüket.

Mi jellemző rájuk?

Többnyire fiatalok (divatosan, Z generációsok), de azért akadnak köztük idősebbek is. A karrier vs. munka-magánélet egyensúlyban náluk az utóbbi felé billen a mérleg nyelve. A hangzatos munkahelyi titulusok és hivatali beosztások helyett az egyszerű megnevezéseket és az otthon kényelmét választották.

A munkaidejük kötetlen, azaz maguk döntik el mikor dolgoznak, a lényeg, hogy a rájuk kiosztott munka legyen kész időre. Ennek megfelelően nincs folyamatos ellenőrzés, a vezetői kontroll fogalmát nem ismerik, mert nincs rá szükségük. Az ebédszünet utolsó 5 percében nem noszogatja őket senki, hogy nyeljék már le az utolsó falatot, nem számolják, hányszor mennek ki pisilni, és ha épp a nap közepén van idejük rá, akkor intézik a bevásárlást is. Nekik biztosan nem a maradék félszáraz kifli jut a pékségben... Cserébe, ha kell este és hétvégén is dolgoznak, ez csak rajtuk áll, hiszen ez a kötetlen munkaidő lényege.

Alapvető elvárásuk, hogy egy hivatal, vagy iroda helyett biztonságos környezetben tölthessék a munkaidejüket, ne kelljen kitenniük magukat a hosszadalmas, fárasztó és veszélyes utazgatásnak a munkahelyükre és vissza. Az otthoni mukavégzés nemcsak a kényelemről szól számukra, hanem arról is, hogy nem kell napi 2-3 órát azzal tölteniük, hogy eljussanak a munkahelyükre, így akár ezt az időt is munkahelyi feladatik ellátásával tölthetik.

Elvárják, hogy ne fillérekkel szúrják ki a szemüket, úgy gondolják, a jól elvégzett munkáért jó fizetés jár, ami a szabadidő hasznos és élvezetes eltöltésének alapja. Fontos számukra, hogy legyen magánéletük, illetve idő a családra, szeretteikre, hobbijaikra, így náluk a 10-12 órás műszak elképzelhetetlen, de sok esetben a 8 órát sem dolgozzák végig, ha aznapi feladataikkal előbb végeznek.

Melyek a tipikusan „lazy girls” munkák?

A kifejezés megalkotója szerint az account menedzser, ügyfélkapcsolati menedzser munkák, a kommunikációs feladatok tartoznak ide, de az IT szakemberek - programozók, rendszergazdák stb. - is ebbe a körbe tartozhatnak. Bárhonnan végezhető minden informatikai eszközökkel, távolból ellátható adminisztratív feladat is, de manapság online tanácsadók sokasága várja azokat, akiknek nincs idejük a hagyományos munkarend mellett eljutni szakemberekhez. Vagyis minden olyan munka, amihez nem szükséges a fizikai jelenlét, a "lusta lányok" munkalehetőségeit gyarapítja.

Akkor mégse lusták a lusta lányok?

Noha Gabrielle célja az elnevezéssel világos, talán mégsem túl szerencsés. Hiszen ezek a lányok, nők épp ugyanolyan és ugyanannyi - néha több - munkát végeznek, mint mások. A hivatalokban is lazán el lehet ütni a munkaidőt a közösségi média kommentszekciójában, gyakori cigi-kávézással, hosszú étkezési és pisiszünetekkel és nagy beszélgetésekkel. Éppen ezért a távmunkás sokszor jóval többet dolgozik, mint irodista társa.

Ráadásul sokszor figyelen kívül hagyott szempont, hogy a „lusta lányok” rezsije jóval magasabbra rúghat, mint a munkáltató székhelyén dolgozó társaiknak, hiszen az áram, víz, fűtésszámlákat, vagyis az „irodaköltségeket” mindenki magának fizeti.

Lusta férfiak és nők bárhol dolgozhatnak, de az, hogy valaki nem egy az otthonától távoleső helyen dolgozik és elvárja, hogy megbecsüljék a munkáját, nem teszi lustává őt, bár tény, hogy az idősebb generáció számára sokszor elképzelhetetlen lehet ez a fajta munkavégzés. Egy X generációs munkavállaló szemszögéből nézve talán lustaságnak tűnik 1 órával később kelni, smink és kiskosztüm helyett kényelmes viseletben dolgozni, hagyományos munkaidőben kenyeret venni, örömmel végezni a munkát, amit szeret az ember és az így nyert időben a családdal, barátokkal törődni. De valójban nem az.

Mit gondol a jelenségről a munkahelyi vezető?

A mai fiatalok egyre inkább ebbe az irányba mennek el, a kifejezetten helyhez kötött munka nem az ő műfajuk, ön- és jogtudatosan érkeznek a munka világába, s gyakran váltanak munkahelyet is. A távmunka hazánkban sem ismeretlen fogalom, évtizedek óta létezik Magyarországon is ilyen típusú foglalkoztatás, mely a felek között alaposan kidolgozott megállapodással biztonságos és hatékony munkavégzést biztosít. De mit gondol a jelenségről a szakember? Egy nő vezetőt kérdeztünk meg, neki mi a véleménye a "lusta lányok" munkájáról?

„Valóban, mi is azt tapasztaljuk, hogy a fiatalabb generáció tudatosabb a munkavállalás terén: nem félnek magasabb összeget kérni, bátrabban kiállnak érdekeik érvényesítése mellett, amibe beletartozik a munka-magánélet egyensúlya is, magasabbak az igényeik a munkakörnyezet tekintetében, kevésbé tolerálják a szoros kontrollt és bizony könnyebben továbbállnak, ha a dolgok nem az elvártaknak vagy megígértnek megfelelően alakulnak. Ennek van egy egészséges része, amit az idősebb generáció is bátran eltanulhatna” - mondja el véleményét Balázs Katalin, aki egy multinacionális vállalat HR-vezetője, majd így folytatja:

„Szerintem azonban jóval többen álmodoznak arról, hogy az óceán partjáról dolgozzanak, mint ahányuknak ez összejön. Marad a távmunka, a home office, aminek a lehetősége a Covid óta alapvető elvárás lett és nemcsak a fiatalok körében, hanem szinte minden korosztály szívesen él vele valamilyen arányban".

Multicég HR-vezetőjeként úgy látja, hogy a fent említett "lusta lány" munkákat időnként pont a lustaság ellentéte jellemzi.

„Sokan home office-ban még többet dolgoznak, szinte odaragadnak a gép elé, még ott is ebédelnek, alig válik el egymástól a munka és a magánélet. Az otthon kényelme így könnyen csapdává is válhat. Elszoksz attól, hogy kimozdulj, emberek között legyél, hatalmasakat nevess a közös ebédek alatt, átbeszéljetek helyzeteket vagy csak közösen kávézzatok, kapcsolódjatok. Igen, ez időigényesebb, viszont rengeteg előnye is van: közös élményeitek lesznek, bizalom alakul ki, támogatjátok egymást, tanultok egymástól és a kreativitásnak és a csapatmunkának is lényegesen jobban kedvez. Nem véletlen, hogy sok cég próbálja visszacsalogatni az otthon kényelmébe süppedő munkavállalókat, több-kevesebb sikerrel".