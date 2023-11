Hollandiában már visszahívták Omid Scobie a brit királyi családról szóló botránykönyvét, a Buckingham palota pedig még nem reagált az őket ért vádakra. A legfrissebb információk szerint a könyvben az is olvasható, hogy II. Erzsébet annyira nem bízott fiában, Károlyban, hogy figyeltette őt. Nos, hogy ez igaz-e vagy sem, csak a bennfentesek tudhatják.

Sajtónformációk szerint Omid Scobie az Endgame című könyvében arról ír, hogy II. Erzsébet felvette az MI5 volt főnökét, hogy figyelje meg Károlyt és felügyelje a királyi családot, mert fiát nem tartotta elég megbízhatónak és kemény kezűnek.

A királynő, akinek egészségi állapota hónapról hónapra romlott, uralkodásának vége felé közeledett, ez már a lassú átmenet volt a Károly-korszakba. Ezek a változások körültekintést, diplomáciát, elszántságot és érzékenységet igényelnek, ám ezekben a tulajdonságokban II. Erzsébet szerint Károly nem jeleskedett – olvasható Scobie kötetében.

Ám ez csak egy azok közül a vádak közül, amelyek III. Károlyt érintik. A szókimondó szerző azt is elmondta, hogy a királyi család jövője a királynő halála után megkérdőjeleződött, a népszerűsége pedig hanyatló. Olyanról is olvasni, hogy az "elkényeztetett" Károly király ragaszkodott ahhoz, hogy vasalják a cipőfűzőjét, és még a fogkrémet, amelyet ezüst adagolóban kell tárolni is kinyomtatta magának a személyzettel – írta a Daily Star.