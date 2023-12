„Kinyitottuk az ajtót és az arcunkba dőlt a füst és a korom. Azonnal sokkot kaptam, remegtem és zokogtam. Láttam, hogy a fürdőszobából indulhatott a dolog és a gázkazánra gyanakodtam, mert aznap volt kint a szerelő miatta. Akkor láttam meg, hogy a szárítógép gyulladt ki, felette megolvasztva a kazán burkolatát, leolvasztva a szénmonoxidmérőt, az órát" – nyilatkozta a Borsnak Flóra, és azt is elmondta, a Katasztrófavédelem szakemberei szerint a szárítógép legalább 500-600 fokon éghetett.

A család fociedzésen volt, amikor a baleset történt, úgy vélik, bár szinte mindent elveszítettek, ők isteni csoda folytán megúszták. Most Flóra édesanyjánál laknak, eközben pedig összefogásjött létre a családért.

„Hihetetlen milyen jó emberek vannak. Ők adták vissza a hitemet. A tűz után úgy éreztem, hogy nekihajtok egy villanyoszlopnak, úgy éreztem teljesen egyedül vagyok mindennel" – nyilatkozta az asszony, aki a Facebook-oldalán folyamatosan beszámol a fejleményekről.

Az egy héttel ezelőtti posztot követően Flóra megosztotta, hol tartanak most a dolgok. „A ruhák nagy része kettő mosás után úgy néz ki megmenekült. Kivéve a cipőket és néhány kabátot. Több barátunk segít a mosásban, hiszen egy mosógéppel és szárítóval nem győznénk. Itt is köszönöm nekik! Akik írták, hogy cipőkkel, télikabáttal és meleg nadrágokkal segítenének, nekik is hálás vagyok nagyon! Sajnos a gyerekek játékai közül sokat ki kellett dobni. Könyveket is. A bútorok sajnos a hő és a tisztítószerek miatt megsérültek, felhólyagosodtak és felgyűrődtek... a borzasztó büdös égett műanyag szag nem tudom mikor tűnik el" – írta többek között az édesanya, aki nagyon hálás minden segítségért és felajánlásért.