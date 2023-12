Veszprém vármegyében fa dőlt a 82-es főútra Cseszneknél, amely a fél útpályát elfoglalja. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a 82-es főutat lezárták a 7,5 tonnánál nagyobb tömegű járművek elől, Kádártánál, Zircnél Nagyesztergárnál visszafordítják ezeket.

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint az éjszaka többször is riasztották fakidőlésekhez a tűzoltókat.



A Zala vármegyei Csapi és Zalasárszeg között szerdán két autóbusz akadt el a havas úton, az egyikben gyerekek is utaztak. Miután a zalakarosi tűzoltók kivontatták a két járművet, ugyanazon a helyszínen később újabb két autóbusz és egy kamion is elakadt, amelyeket szintén ki kellett menteni.

Zalabérben egy kidőlt fa betörte egy autó szélvédőjét, Zalaegerszegen szintén parkoló autóra esett egy nagyobb méretű faág, Kisbucsában, továbbá Zalaszentgróton két helyszínen is úttestre dőlt fákat távolítottak el a tűzoltók.



Somogy vármegyében többfelé havazik, de elzárt település nincs - közölte Óvári Timót, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője. Beszámolt arról, hogy a vármegye tűzoltóinak szerdától csütörtök reggelig 87 beavatkozásuk volt a hó miatt, ebből 77-szer kidőlt fa, tíz esetben baleset miatt kellett vonulniuk.



Fejér vármegyében csütörtökön reggel 8 óráig több mint nyolcvan helyszínen avatkoztak be a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók. Vármegyeszerte főként a lehullott hó súlya miatt kidőlt fák eltávolításához és árokba csúszott járművek mentéséhez kérték az egységek segítségét.

Sárbogárd-Rétszilasnál kidőlt akácfák akadályozták a vasúti forgalmat hajnalban, a sínekről ötven ágat motoros láncfűrésszel távolítottak el.

Hajnalban Sárbogárdon egy utasok nélküli autóbusz hátulja lecsúszott az útról, a buszmegálló tartotta meg, a járművet tűzoltódaruval húzták vissza az útra. Gánt-Kőhányásnál elakadt kamionok akadályozzák a forgalmat.



Tolna vármegyében lezárták a 63-as főutat Bikács belterületén.