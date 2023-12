A karácsony előtti időszakban évről évre felmerül a dilemma és sokszor vitákat is szül, akár családon belül is, hogy vágott vagy műfenyőt válasszunk-e. Az ízlés és a megszokás mellett az érvek között szerepel a környezetvédelem problémája, azonban arról, hogy melyik a környezetbarátabb megoldás, különböző érvek és ellenérvek látnak napvilágot. Nézzük, hogy melyek ezek!

Vágott fenyő

A vágott fa mellett érvelők szerint a karácsonyhoz hozzátartozik az egész lakást átjáró fenyőillat, amely nélkül nem is igazi ünnep az ünnep, és emellett szól az is, hogy ezek a fenyők kifejezetten fenyőültetvényről származnak. Amire karácsonyfának valók lesznek, az 10-12 év is lehet, és addig is termelik az oxigént, a kivágottak helyére pedig újakat ültetnek. A karácsonyfa-gazdaságok ezenkívül a vadon élő állatok élőhelyei, így segítenek fenntartani az élővilágot is.

Tehát, mindenképpen tudni kell, hogy a karácsonyra szánt fenyőfák miatt nem irtanak ki erdőket, a fenyőfavásárokon megtalálható fákat kizárólag erre a célra ültették, az, hogy megvesszük őket, gazdálkodóknak és helyi árusoknak ad munkát.

Amire azonban figyelni kell, ha a vágott fenyő mellett tesszük le a voksunkat, hogy lehetőleg minél közelebb vásároljuk meg, ne autózzunk el érte, ha nem muszáj, ugyanis az valóban környezetszennyezéssel jár. A karácsony után feleslegessé vált fa pedig komposztálható, illetve lebomlik.

Azt sem árt tudni, hogy meg is lehet betegedni a karácsonyfától, ezért fontos, hogy legyünk éberek, ha idén egy igazi fa mellett döntünk.

Műfenyő

Másképp gondolkoznak azok, akik a műfenyő mellett teszik le a voksukat. Ők azzal érvelnek, hogy műfenyőt nem vesz minden évben újat az ember, ráadásul nem kell kivágni miattuk egy fát. Plusz indok, hogy a műfenyő kényelmes, akár 10-15 évig is elővehető, nem kell utána takarítani, és biztos, hogy szabályosak az ágai is. Az ő véleményük szerint a műfenyő mellett sem kell a fenyőillatot nélkülözni, ugyanis az illatmécsesekkel, párologtatott illóolajokkal is előidézhető.

Azzal azonban nem számolnak, hogy a műanyagból készült fenyőknek már eleve a gyártása is környezetszennyező, elkészítésük során többek között dioxin vagy hidrogén-klorid is felszabadul, plusz többnyire a Távol-Keleten gyártják, így amíg eljut hozzánk, hatalmas környezetterheléssel jár. Ráadásul a műfenyő, ha már meguntuk, nem bomlik le, így csak a szemetet növeli.

Cserepes vagy földlabdás fenyő

Jó választás lehet a cserepes vagy földlabdás fenyő, pláne, ha karácsony után ki tudjuk ültetni valahova. Ha ezt választjuk, biztos, hogy sokat teszünk a környezetvédelemért, de csak akkor, ha gondoskodsz arról, hogy a fácskád túlélje a karácsonyi ünnepeket. Ha a cserepes fenyőt nem tudod az ünnep elmúltával kiültetni és gondozni, be vedd meg, több kertészetben lehetőség van arra is, hogy kölcsönözzél egyet, amit aztán visszaviszel.