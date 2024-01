Az Ikrek fordítsanak kiemelt figyelmet most az egészségükre, az Oroszlán hallgasson a józan eszére és ne hagyja, hogy befolyásolják. A Kos ne most mondja el a véleményét, pláne, ha az nem túl hizelgő, a Bikára és a Skorpióra a Skorpióban járó Hold lesz nagy hatással: érzelmesebbek és intuizívabbak lehetnek. A Szűz furcsa üzenetet kaphat, a Baknak spirituális élményben lehet része, a Halak pedig új erőre kap.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Vasárnap nagyon résen kell lenned, mert könnyen robbanhat a bomba. Talán kísértést érzel, hogy kemény mondd el a véleményedet, de ennél nagyobb hibát talán most nem is követhetnél el. A legjobb, ha mindenkivel távolságot tartasz, és megőrzöd a békét.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Vasárnap is a mély érzésű Skorpióban jár a Hold, ami téged is kibillenthet a nyugalomból. Ez azonban nem jelent rosszat, sőt! Most ugyanis olyan felismeréseid lehetnek, amelyek hosszú távon segítenek a fejlődésben.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Vasárnap az egészséged legyen a legfontosabb. Add meg magadnak a legjobbat. Egyél minél egészségesebb ételeket, igyál minél több folyadékot, és a mozgásról se feledkezz el. Igazi rekreációs napod lesz, ha így teszel. Ikrek havi horoszkóp

