Erzsébet királynő a halála előtt két levelet írt, amelyekre munkatársai a híres piros dobozban találtak rá. Ebben rejlettek általában azok az üzenetek, amiket az uralkodó fontos emberektől kapott, vagy azoknak címzett. Ehhez csak két embernek volt kulcsa: a királynőnek és a magántitkárának, aki Sir Edward Young volt.

A dobozt kinyitva a titkár két lepecsételt levélre bukkant: egyet Károlynak címzett az uralokdó, egyet pedig neki.

"Valószínűleg soha nem fogjuk megtudni, hogy mi állt a levelekben. Az azonban elég világos, hogy a királynő tudta, hogy közeleg a vég, és ennek megfelelően megtervezte a dolgokat. Vajon végső utasítások vagy búcsúlevelek voltak? Vagy mindkettő?" - tette fel a kérdéseket hamarosan megjelenő könyvében Robert Hardman, aminek köszönhetően nemrég kiderült, hogy a királynő nem volt elragadtatva attól, hogy Harry és Meghan az ő személyes becenevét adták kislányuknak.

"II. Erzsébet lezárta az utolsó, befejezetlen ügyeit" - írta még Hardman. "Még a halálos ágyán is volt tennivaló. És ő elvégezte" - derült ki. Utolsó teendői között pedig egy lista elkészítése is szerepelt: jóváhagyta az érdemrendbe való felvételre jelöltek névsorát is - írja a People.