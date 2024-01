A Bika most kiállhat magáért, a Kos vigyázzon, hogy ne bántson meg senkit, az Ikreket megbízhatatlansággal vádolják meg, a Rákon nyugtalanság lesz úrrá. A Szűz nem halogathat tovább egy döntést, a Bak érzelmi drámát élhet át. A Vízöntő segítőkész lehet, a Halak a változékonyságát most a maga javára fordíthatja.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Még a Kos jegyében marad a Hold, ami egyértelműen kedvező feltételeket jelez. Bármi, amit most tűzöl ki magad elé, sikerrel fog járni. Arra viszont vigyázz, hogyan fogalmazol. Ha túlságosan őszinte vagy, most vérig sérthetsz valakit.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Szerdán küzdened kell azért, hogy a jogaid, vagy az igazad érvényesüljön. Légy határozott és ne hagyd magad, bármennyire is igyekezne valaki téged a háttérbe szorítani. Ha most igazán kiállsz magadért, annak a jövőben is komoly hatása lehet az életedre.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Szerdán valaki szeretne tőled valamit, talán a figyelmedre számít, vagy az is lehet, hogy segítséget, megerősítést kér tőled. Ha ez egy korábbi ígéreted következménye, állj oda, ne szolgáltass indokot arra, hogy valaki azt mondja, megbízhatatlan vagy.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Szerdán nyugtalanabb lehetsz az átlagosnál, de talán te magad sem tudod, hogy miért. Ez az érzés ott szoríthat a gyomrodban. Próbálj meg úrrá lenni a feszültségen! Hamarosan elmúlik ez a nyugtalanító hatás.

A többi jegy napi horoszkópját itt olvashatod el.