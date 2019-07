A Kosokkal olyasmi történhet meg ezen a héten, amiről már lemondtak, pedig régóta vágytak rá. A Bikák jól használják ki helyzetüket, hasznot húzhatnak belőle, a Szüzek pedig tele lesznek erővel és energiával. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos Már rég vártál a mostani pillanatra... Egy olyan dolog történik meg veled, amiről szinte már le is mondtál vagy épp el is feledkeztél. Anyagiak terén kedvező fordulat áll be már a hét elején, így használj ki minden lehetőséget, ami adódik. Lehet, hogy a változásnak még csak a híre érkezik meg, de látni fogod, hogy jól alakulnak a dolgok. Ha kell, hát elégedj meg a kevéssel is – ugyanis ebből akár több is lehet később! Márpedig ne feledd, hogy sok kicsi sokra megy! Családi és baráti kapcsolataid egy része átalakításra szorul, ezért elkerülhetetlen, hogy több időt és odafigyelést szentelj mindenkinek. Új ismeretségekre is jó kilátás nyílik, melyek hosszú távon a karrieredet segíthetik elő, vagy akár a pénztárcádat gyarapíthatják.

Bika Bikaként igen ritkán hezitálsz, most viszont nagyon alapos leszel, és csak átgondoltan, okos mérlegeléssel döntesz. Aktuális lehetőségeidet igazán jól tudod kihasználni, így pedig hasznot húzol belőlük. Ezekben a napokban óriási lépést tehetsz a sikeresebb, szebb, csillogóbb jövő irányába – hát légy bátor! Fegyelmezettségre és szervezettségre lesz szükség ahhoz, hogy ne torpanj meg. Nem kapkodhatsz, nem siethetsz el semmit, ugyanakkor nem várakoztathatsz meg senkit hosszan egy-egy válasszal. Képes vagy spontán tettekre és gyors döntésekre. Találd meg az arany középutat kilengések és túlzások helyett! Különösen a munkád, saját vállalkozásod vagy tanulásod terén fontos ez. Minden apró részlet fontos.

Ikrek Nyugalom, türelem, béke – ezek a kulcsszavai a következő napoknak! Minden lépésed, tetted és döntésed ezen fogalmakhoz kapcsolódjon. Az előtted sorakozó válaszutak esetén kerüld a türelmetlenséget, az akarnokságot. Törekedj okos kompromisszumokra, így végül a kecske is jóllakik, valamint a káposzta is megmarad. Ha nem akarsz semmilyen bonyodalmat magad körül, úgy ne törd a fejedet jelentős változtatásokon, ne rohanj fejjel a falnak. A heti konstellációk kevésbé kedveznek a jelentős fordulatoknak, nincs még itt az ideje új vállalkozás megkezdésének, költözésnek, állásváltoztatásnak. Légy elnéző önmagaddal és környezeteddel is, ha hibát követnek el. Maradj mértéktartó, ne keveredj összetűzésbe senkivel.

Rák A hét első felében több kellemetlen, egyben türelmetlenségre okot adó ügy borzolhatja a kedélyeidet, és úgy tűnhet, az életed kibogozhatatlan szálak sokasága. Folyamatosan elborít a munka, kapkodnod, sietned kell, hogy utolérd magadat. Túl sok kötelezettség és elvárás nehezedik rád, és az ezekkel járó terheket egyre nehezebben cipeled? Talán önmagadnak állítottál fel túl magas mércét? Ideje lenne ráébredned, hogy a gátakat saját magadnak emelted, és ezeket most le kell rombolni – különben nem vagy csak nehezen jutsz egyről a kettőre. A Merkúr és a Mars segít neked a megoldásban, a Vénusz pedig az érzelmi szálakat fogja kibogozni, így a hétvégére minden visszatér az eredeti kerékvágásba.

Oroszlán Dolgozni? Hát ahhoz nem sok kedved van, igaz? Szerencsére ezt az állapotot most senki nem fogja felhánytorgatni neked, ugyanis sokan járnak hasonló cipőben. Fizikai és szellemi kapacitásod alaposan legyengült, elfáradtál, ezért ezen a héten kisebb-nagyobb bakikat véthetsz. Meglehet, hogy a hiányosságokat nem feltétlenül veszed észre azonnal, csak jelentősebb késéssel. Kialakulhatnak körülötted váratlan és egyben kellemetlen konfliktusok, és adódnak pillanatok, amikor nem is érted, mi történik veled és körülötted. Szerencsére a napok múlásával lecsendesedik ez a helyzet. Már pénteket fog mutatni a naptár, mire minden rendben lesz a fejedben. Ugyanakkor ez a hét rámutat arra, hogy te is törékeny ember vagy.

Szűz Jó kedvű vagy? Kicsattansz az energiától? Örülj ennek, mosolyogj sokat, és másokat is tölts fel energiával és pozitív gondolatokkal! Jó volt a hétvége, így tele vagy erővel, remekbe szabott ötletekkel, ez pedig cselekvésre ösztönöz. Ezt a hatást a bolygók, ezek közül is leginkább a Jupiter komoly aktivitásának köszönheted, hát használd ki azt, amit most az élet tálcán kínál. Szerencsére tetterőben és energiában a napok múlásával sem fogsz hiányt szenvedni, sőt a Hold segít a pótlásban, ha szükséges. Minden feladatot időben megoldasz, de fontos lenne azokra a dolgokra is gondolnod, amelyek már régóta függőben vannak. Ha van olyan terved, amely megvalósításra vár, annak elkezdésére is nagyszerű napok ezek.

Mérleg Váratlan hirtelenséggel fordul a kocka, különösen pénzügyek terén hozhatnak meglepetést ezek a napok. Épp ezért legyél spontán, hagyd magadat inspirálni, sőt nyugodtan vágj bele valamilyen nagy dologba! Válts állást, tedd le egy vállalkozás alapkövét, vagy mondj igent egy befektetésre. A Jupiter hathatós támogatásával jelentős változások lendítik fel a karrieredet, egy előléptetés, új munkalehetőség vagy akár fizetésemelés formájában. Ha már van vállalkozásod, megcsíphetsz egy komoly szerződést. Ne utasíts vissza semmilyen ajánlatot, sokáig nem lesz ennyire kedvező lehetőséged a gyökeres és pozitív változtatásra! Csak előre nézz, ragadd meg az adódó alkalmakat.

Skorpió Légy szemfüles! Figyelj a külvilág felől érkező impulzusokra, a láthatatlan, mégis érzékelhető jelekre, az apró megjegyzésekre, okos tippekre. Emellett ösztönös megérzéseidet se szorítsd háttérbe, ezek együttesen segíthetnek sokat abban, hogy könnyebben boldogulj a hétköznapok során. Szentelj kiemelt figyelmet tanulmányaidnak – a nyár ellenére is! Munkád terén most légy aprólékos, és szánj időt azokra az emberekre, akik a segítségedre lehetnek nehézségeid és pillanatnyi feladataid megoldásában. Több kedvező helyzet adódik, és ezek a későbbiekben a hasznodra válnak. Dobd el a megszokott dolgaidat, és lépj át olyan küszöbökön, amelyektől eddig tartottál.

Nyilas Ha teheted, sürgősen menj szabadságra, ne húzd az időt, szükséged van kikapcsolódásra, feltöltődésre! Ellenkező esetben a munkád vagy a tanulmányaid, esetleges vizsgáid terén váratlan problémákkal kerülhetsz szembe, ezek pedig akadályozhatnak abban, hogy jól elvégezd a mindennapi feladataidat. A heti konstellációk úton-útfélen nehezítik az előre haladásodat, ezért ha teheted, a nehéz és leterhelő tennivalókat halaszd a jövő hétre. Ha úgy érzed, nem boldogulsz, emellett nem halogathatod a tennivalóidat, kérj bátran segítséget vagy tanácsot a környezetedben lévőktől. A szeretet energiája a növő hold miatt könnyen áramlik, ezért ne csak kérj, hanem add is vissza!

Bak Nem sok kedved van dolgozni, ami nem csoda, hisz nyár van és meleg. Kint süt a nap, bent pedig legfeljebb a légkondi adhat némi megkönnyebbülést. Inkább pihennél és eltávolodnál a mindennapok feladataitól? Akkor vedd sorba a tennivalóidat, hisz akad belőlük bőven, ezek terhe pedig erősen nyomja a válladat. Ahogy közeledik a nyár dereka, még több lesz ezekből. Szerencsére a feszített munkatempó előnyödre válik, képes leszel elkerülni a felületességet és a kapkodást. Légy alapos, és figyelj oda az apró részletekre. Önmagadra is szánj elegendő időt, ha teheted, vizsgáltasd ki magad, vagy menj el egy természetgyógyászhoz, ha inkább az alternatív módszerekben bízol.

Vízöntő Nagyszerű napok állnak előtted, merész ötleteid most szabad utat kaphatnak, bár nem számítottál arra, hogy épp ezen a héten alakulhat ki egy sorsfordító helyzet. Kapj az alkalmon, örülj annak, hogy zöldre vált a lámpa, és egy terved elindulhat a megvalósítás útján. Sokat vártál erre a pillanatra, ne legyints rá csak azért, mert nyár van. Ugyanakkor maradj a realitás talaján, és fogadd el azt, hogy külső segítségre is szükséged lehet, kérj tanácsot a barátaidtól, a családodtól, a szakmai bizalmasodtól. Jóval nagyobb sikerekre és eredményekre számíthatsz, mint azt elképzeled, ám ennek érdekében nem szabad, hogy magával rántson a lendület. Csak türelmesen és megfontoltan haladj egyről a kettőre.