Az, hogy miként működünk egy párkapcsolatban, sok tényezős, de vannak olyan hibák, melyeket mindig tovább viszünk - például a horoszkópunk jellemzői miatt -, és így az összes kapcsolatunkat megmérgezik. Törj ki ezekből!

Ezek a párkapcsolati hibákat véted a csillagjegyed szerint

Szűz

Te vagy az, aki egyfajta életcéljának tekinti mások „megjavítását". A túl gyakori/ sok tanács és az építő kritika azonban egy kapcsolaton belül hamar elhidegüléshez vezethet.

Őt szeretnéd, vagy inkább egy hozzá hasonlót, aki azért lényegesen más? Valóban annyira felkavaró, hogy másként teszi be a tányérokat a mosogatógépbe, hogy ezt minden egyes alkalommal a tudtára kell adnod? Mit szólnál, ha elfogadnád azokat a „hibáit", melyekkel együtt tudsz élni, és csak a valóban őt és a kapcsolatotokat építő dolgokat hoznád fel? Hidd el, egy szigorú szülővel senki sem érzi magát komfortosan hosszú távon.

Mérleg

Tipikus konfliktuskerülő jegy vagy, aki még akkor is mosolyog, ha valamivel nem ért egyet, és szenved tőle. Ismerős az a kép, amikor a mosolyod pillanatok alatt változik át vicsorgássá?

A párod azt látja, hogy minden rendben, aztán hirtelen rázúdítod az elmúlt fél évben történteket, amikhez, bár kedvesen asszisztáltál, igazából az idegeidre mentek. Szerinted van olyan ember, aki ezeket kitörési hullámokat képes sokáig elviselni? Még te sem! Hiszen ez szörnyen megterhelő. Próbáld meg határozottabban képviselni a véleményedet, többet beszélni az érzéseidről és az álmosolyokat a minimumra csökkenteni.

Skorpió

Mindent vagy semmit, béke vagy háború: te vagy a szélsőségek embere, akivel nem könnyű együtt lenni. Hiszen valami vagy jó vagy rossz: olyan, hogy hétköznapi nem létezik számodra.

A segítséget, vigaszt gyakran támadásként éled meg, még a párodtól is, akit ilyenkor könnyen megsebezhetsz. Próbáld meg a benned tomboló vihart csak annyira elcsendesíteni, hogy lásd, nem az ellenséged próbál megütni, hanem a szerelmed akar átölelni.

Nyilas

A kívülállók számára úgy tűnhet, hogy az élet számodra csak szórakozás és játék. Ők azonban nem látják a félelmeidet, a mély érzéseidet és az álmaidat, mert hajlamos vagy elrejteni őket, még a párod elől is.

Az életedben fontos szerepet töltenek be a barátaid, akikkel szívesebben osztod meg a párkapcsolati gondjaidat, mint hogy az érintettel leülj és megbeszéld. Engedd, hogy a párod akkor is melletted állhasson, ha nem klappol minden, de ami még ennél is fontosabb, ne másokkal, hanem vele ülj le megbeszélni a kapcsolatotokon belül keletkező feszültséget.

Bak

Számodra nem okoz gondot energiát fektetni a közös életetekbe, egészen addig, amíg meg nem inogsz. Ha ugyanis előtör belőled a „mégse fog működni" érzés – ami az esetek többségében alaptalan -, saját magad alatt kezded el vágni a fát. Panaszkodsz, hátrébb lépsz ahelyett, hogy megosztanád az aggályaidat a pároddal, akit így sokszor kész tények elé állítasz.

Hagyd, hogy közösen dolgozhassatok a kapcsolatotokért, és hessegesd el a fejedből a rossz emlékeket, félelmeket.

Vízöntő

Okos vagy és tájékozott, ezt nem vitatja senki, de jaj, ha mégis! Szereted bizonygatni az álláspontodat, és imádod éreztetni a szellemi felsőbbrendűségedet, de nem kell, hogy minden egyes vita alkalmával legyőzd a partneredet. Az együttműködés helyett számodra minden apró nézeteltérés az igazadért folyó csatába torkollik.

Értsd meg, hogy a szerelem nem arról szól, ki nyer, vagy nyer-e valaki egyáltalán.

Halak

A párkapcsolatban (is) romantikus alkat vagy, aki szereti magát egy tündérmesében érezni. Ez gyakran elhomályosítja a látásodat, és figyelmen kívül hagyod az intő jeleket, a kapcsolatban lévő komoly problémákat. Igen, képes vagy magadra vállalni a néma áldozat szerepét, csak hogy a párod melletted maradjon.

Emlékezz: egy párkapcsolatban ragyogni kell, nem pedig feladni mindent a másikért.

