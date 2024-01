A Vízöntő a nagy forradalmár

A Vízöntők egyszerűen imádnak mindent, ami új. Szeretik a kihívásokat, jó, bár a realitástól olykor elrugaszkodott vezetők, a technikai fejlődés és az élet körforgásának csodálói. Ha te is Vízöntő vagy, hajlamos lehesz a problémákat globális szinten megoldani, éppen ezért jellemző rád, hogy olykor sokkal fontosabbak más emberek problémái, mint a sajátjaid. Általában nagyon megbízható és pontos vagy, tehát lehet rád számítani. A Vízöntők a kreativitás mintaképei, akik forradalmi ötleteikkel képesek elkápráztatni hallgatóságukat.

Jellemző rájuk a szeszélyesség

A Vízöntők sokszor érzik magukat különcnek, amíg mások szeszélyesnek látják őket. A káosz, az ide-oda ugrálás, a döntések hirtelen megváltoztatása nagyon jellemző rájuk. A Vízöntők bátrak, azonban nem mindegy, hogy valóban előre visz-e egy-egy döntés és viselkedési forma, vagy önfejűségről és makacsságról beszélünk. A Vízöntőknek abszolút érdemes naplózniuk, ami segíti őket abban, hogy jobban átlássák saját ellentétes érzéseiket és tisztában legyenek azzal, hogy merre induljanak tovább.

A Bak az egyik legszorgalmasabb csillagjegy

A Bakokat gyakran munkamániásnak titulálják, persze azért ennél sokkal többről van szó. Ők azok az emberek, akik mindig arra törekednek, hogy felülemelkedjenek a problémákon és megoldják az összes kihívást, ami csak szembejön velük. Gyakorlatias természetűek és a Vízöntőkhöz hasonlóan makacsok is. Szorgalmasságuknak és kitartásuknak köszönhetően tulajdonképpen bármit elérhetnek az életben, ugyanis hisznek önmagukban.

Makacsság és elszántság jellemző rájuk

A Bak makacssága révén nem egyszerű eset. Semmi mással nem foglalkozik addig, amíg tudja, hogy nincs készen valamivel. Nem tudsz hozzászólni, miközben autót javít, takarít vagy dolgozik. Ne is próbálkozz, kár a gőzért. Képesek megszállottan ragaszkodni saját elképzeléseikhez, nem tudod őket kizökkenteni saját hitükből. A szerelemben visszafogottnak tűnnek, ugyanis sokszor nem képesek kimutatni érzéseiket. Titokzatosak, elérhetetlenek, nehezen engednek közel magukhoz bárkit is. Ebben a témában érdemes nekik is fejleszteniük önmagukat.