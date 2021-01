Mától újra a Life.hu -n olvashatjátok Pilát Gábor gondolatait kapcsolatokról, szerelemről, barátságról és persze a szexről is. Most az Egy férfi és egy nő című könyvéből olvashattok el egy részletet.

Hosszú utat tettél meg a jelen pillanatig. Sokszor talán egyszerűbb lett volna feladni, de nem tetted. Itt vagy. Láttál, hallottál, reméltél, tapasztaltál, éreztél, sírtál, nevettél, csalódtál, hibáztál, bűnhődtél, szerettek és szerettél. Építettél már stabil alapra várat, és aknamezőre légvárat. Lehet, hogy csupán a hited vitt előre, esetleg a céljaid, vagy csak a kíváncsiságod a saját meséd folytatása miatt. De itt vagy.

Valószínűleg el tudsz képzelni egy olyan életet, ahol nincs vagy kevesebb a probléma. Pedig talán nem is a problémákkal van a baj, hanem azzal, hogy azonosultál velük. Ugyanis amíg benne vagy egy problémában, addig nem a megoldást, hanem a nehézségeket fogod látni. Nem is tehetsz másként, hiszen eggyé váltál vele, a probléma pedig nem a kiút megtalálásában érdekelt, hanem az állapot fenntartásában. Ezért nem a probléma jelenti a bonyodalmat, hanem te magad. Pontosabban a problémával azonosult elméd, az egód vált az igazi problémává. Távolodj el tőle, és mindazon túl, hogy kirajzolódik a megoldás, még a lelked is felszabadul.

És, hogy sokat kell-e még várnod arra, hogy a mesédben végre eljöjjenek a boldog fejezetek? Talán igen, talán nem, de ha csak vársz, akkor biztosan nagyon sokat kell.

Minél idősebb vagyok, annál jobban meg vagyok győződve arról, hogy sem a körülmények, sem a kudarcok, sem a félelmek nem tarthatnak vissza minket az életenergiától. Attól az energiától, ami nélkül nem tudunk működni. Ahogy a digitális óra is megáll, amikor kihúzzák a konnektorból, mi is megbetegszünk, lehangoltak és zavartak leszünk, amikor megszakad a kapcsolatunk a léttel, így elapad az energia, ami az univerzumon keresztül árad felénk. Végre talán kezdjük megérteni, hogy a fizikai állapotunkat jelentősen befolyásolja az érzelmi állapotunk, azt pedig a lelki életünk és a gondolataink.

Minden azzal kezdődik, hogy villámcsapásszerűen elindul benned a vágy valaki iránt. Fantáziálni kezdesz az illetőről, beszélgetéseket képzelsz vele, csókot álmodsz, talán még szeretkeztek is gondolatban. Sőt, az érzés még a megfoghatatlan gondolatnál is valóságosabb. Az illatát érzed az orrodban, az érintését pedig olyannyira, mint amikor valakinek hipnotikus állapotban azt mondják, hogy egy égő cigarettával meg fogják égetni a kezét, és miközben csupán egy bottal érnek hozzá, mégis bőrpír keletkezik a bőrén.

Szóval azon kapod magad, hogy elmosódnak a határok valóság és illúzió között, és úgy kezdesz viselkedni, mint egy szerfüggő. Jó esetben ő is ugyanattól a dílertől szerezte be a szerelem pirulát, sőt felkészült is az utazásra. Persze legjobb az lenne, ha minden párkapcsolat csupán egy napra szólna. A folytatás lehetséges lenne, de ahhoz minden reggel újra kellene teremtenie azt mindkét félnek. Így talán nem felejtenénk el, hogy egy kapcsolat csak addig él, amíg azt éltetjük. A házassághoz két igen kell, a váláshoz viszont elég egy nem. Itt azonban a nemet sem kell kimondani, elég csupán nem teremteni, és a kapcsolatról máris csak múlt időben beszélhetünk.

Személy szerint hálás vagyok az összes Nőnek az életemben, akivel bármilyen dolgom volt, legyen az egyéjszakás kaland, munkaviszony, hosszú kapcsolat vagy barátság. Hálás vagyok, mert olyan élményekben, tapasztalásokban és megélésekben volt általuk részem, amik egyre jobban hozzásegítettek ahhoz, hogy megtaláljam önmagam. Mert a legtöbbet a Nőktől lehet tanulni a Nőkről. A férfiak ugyanis csak a Nők megnyilvánulásait, valamint reakcióit ismerik, és nem a Nőket.

A férfiaknak egymás helyett a nőkkel kéne foglalkozniuk, már csak azért is, mert elvileg őket akarják megérteni.

Ehelyett a férfiakkal foglalkoznak, azon versengve, hogy kinek van több, szebb, nagyobb, drágább, csillogóbb. Ha irányt váltanának, és a nőkre fókuszálnák a figyelmüket, akkor egyrészt jelentéktelenné válna az öncélú versengés a férfiakkal.

Másrészt megélhetnék azt az élményt, amit megélhet az a sportautó, ami közelít az úti célja felé, és közben élvezi a száguldást.