Az első ismerkedés a másik nemmel mindig egy ismeretlen, de egyben varázslatos utazás kezdete, amikor inkább a külső jegyek alapján választunk magunknak kiszemeltet, nők és férfiak egyaránt. Mindkét nem számára fontos, hogy valaki ápolt legyen, vonzó és ha már a fizikai jellemzők megfognak bennünket, nehezen tud bármilyen belső tulajdonság is eltántorítani bennünket attól, hogy megismerkedjünk vagy adott esetben összemelegedjünk valakivel. Persze az, hogy pontosan mit találunk vonzónak a másikban, egyénenként változó, illetve nők és férfiak között is különbség van arra vonatkozólag, hogy mitől indulnak be a kémiai folyamatok a kiszemelt iránt.

A férfiak a kerekded idomoktól indulnak be igazán, ha egy nőnek kerek a popsija, formásak a mellei, az erősebbik nemnél kellően beindulnak a kémiai folyamatokat. Általában a nők szeretik a sármos, borostás, izmoktól duzzadó férfiakat, de természetesen ez is egyénenként változik.

Számos kutatás bizonyította, hogy erős fizikai vonzalmat gyakran érzünk olyan személyek iránt, akik bizonyos szempontból hozzánk hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek, vagy legalábbis ösztönösen azt érezzük, hogy a másikban van valami hozzánk hasonló. Persze mindez nem tudatos szinten zajlik.

A férfiak esetében általában sokkal fontosabbak a külső jegyek, a nők pedig nagyobb figyelmet fordítanak a belső értékekre. Ez pedig az idő előrehaladtával egyre erősebb lesz, és ahogyan öregszünk úgy közelednek egyre jobban a női és a férfi álláspontok egymáshoz.

A harmincas éveink alatt még a férfiak és a nők számára is a külső tényezők dominálnak a párválasztás, a vonzalom terén, így ebben az időszakban jelentős a két nem közötti szakadék. Harminc felett kezd ez a távolság szűkülni. Bár a nők ebben a korban nagyobb hangsúlyt helyeznek az érzelmi biztonságra, van némi tapasztalatuk ismerkedés, párválasztás terén és nagyobb hangsúlyt fektetnek az iskolázottságra, az intelligenciára és az érzelmi kapcsolódásra.

Az anyagi helyzet sem elhanyagolandó, míg fiatal korban kevésbé számít a jövedelem, az egzisztencia, ahogy idősödünk, egyre nagyobb hangsúly helyeződik erre is. Ebben nyilván szerepe van annak, hogy ekkora már van egy kialakult kép a fejünkben arról, hogy milyen jövőt képzelünk el magunknak, szeretnénk-e családot alapítani és ezt milyen személyiséggel, értékekkel rendelkező emberrel szeretnénk megvalósítani.

Hatvanéves kor körül már mindkét nem számára háttérbe szorul a külső és a másik személyisége, belső jegyei (megbízhatóság, őszinteség, nyitottság) játszik fontos szerepet. Sőt, ebben a korban a férfiak számára sokkal fontosabb lesz a belső, mint a nők számára.

Összességében az elmondható, hogy több kutatás ellenére sem lehet konkrét következtetéseket levonni különböző viselkedésjegyekből. Bár egyre több a tudományos bizonyíték arra, hogy milyen tényezők fontosak az embernek párválasztás során, mégsem biztos, hogy ezek mentén hozunk döntést, amikor megismerkedünk valakivel.