Újra a Life.hu -n olvashatjátok Pilát Gábor gondolatait kapcsolatokról, szerelemről, barátságról és persze a szexről is. Most az Egy Férfi és egy Nő című könyvéből olvashattok el egy részletet.

Egy kapcsolat is eljuthat arra a kritikus pontra, mint amit italozás közben tapasztalhat meg az ember, amikor már eléggé ittas ahhoz, hogy könnyedén, ékesszólóan beszéljen, mindent kimondva, ami a szívét nyomja, de már részeg is annyira, hogy a következő korty elfogyasztása után elhallgasson, és szentimentálisan vagy dacból, de magába forduljon. Aztán csend, újabb korty, és egy teljesen új, még az előzőeknél is érthetetlenebb és értelmezhetetlenebb állapot. Megszólal a belső hang, ami végeláthatatlan mennyiségű kérdéssé formálja a megélt és meg nem élt érzéseket, tapasztalatokat.

Hogy lehet, hogy az ember ilyen sokat tudjon valakiről, és mégis ilyen keveset? Mit nem vettem észre? Hogyan jutottunk idáig? És az örök érvényű kérdés: De miért?!

És ennél a pontnál álljunk is meg egy pillanatra. Ha máskor nem, legalább a miértnél villanjon fel a piros lámpa, jelezve, hogy rossz irányba sodródsz. A miértet persze nem rossz cél megtalálni, de a miért kérdés szigorúan tilos, ugyanis sok lehetséges válasz lehet rá, miközben egyik sem fogja kétséget kizáróan megadni a megnyugtató igazit. Mindegyik abba a zsákutcába juttat, mint ahova az a nő jut, aki sokat megenged a partnerének az együttlét során, de keveset élvez belőle.

A „De miért?" kérdésre a következő reakciók lehetnek, akár magadnak, akár másnak szegezed:

1. Véget nem érő merengés a semmibe.

2. Egy észszerűsített válasz, amivel egy jottányit sem vagy beljebb.

3. Egy hamis válasz, amit igaznak fogadsz el.

Ezért jobban jársz, ha nem a múltat analizálod, hanem a jelent konstatálod, és a jövőt formálod.