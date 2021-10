Az ölelésnek egyszerű a működési elve: miközben megöleljük egymást, oxitocin szabadul fel a szervezetünkben, ami megnyugtatja az embert és segít megbirkózni a hétköznapi problémákkal. Az ölelés a legkitűnőbb módszer arra, hogy csökkentsük a stresszt az életünkben és megéljük az intimitást.

Íme 5 dolog, ami a szervezetünkkel történik, ha megöleljük egymást:

1. Felturbózza az immunrendszerünket

Az oxitocin jó közérzetet okoz, és azt érezzük, hogy senki és semmi nem állhat a boldogságunk útjába. Ez a jó közérzet segít a fertőzések leküzdésében és abban is, hogy erősítsük az immunrendszerünket. A szeretet és a biztonság érzése pedig hozzájárul ahhoz, hogy egészségesnek és boldognak érezzük magunkat.

2. Enyhíti a fájdalmat

Ahogy az ölelés és az oxitocin felszabadulása erősíti az immunrendszert, úgy a fájdalmat is csökkenti. Ha az embernek fáj a nyaka, akkor automatikusan odanyúl és megdörzsöli: így hat ránk egy másik ember érintése is. Az ölelés a szívbetegségek kockázatát is csökkenti, ugyanis, mivel emelkedik az oxitocin-szint, csökken a vérnyomásunk, ami által a szívünk is egészségesebben ver majd.

3. Csökkenti a szorongást

A szorongásra leginkább az a jellemző, hogy az ember irracionálisan fél valamitől, amit egy másik számára lényegtelen helyzet vagy inger vált ki. Az ölelés azonban erre is gyógyír: hiszen egy meghitt és biztonságot adó ölelésben feloldódnak a félelmek és megnyugszik az ember. Az oxitocin pozitív gondolkodásra és hozzáállásra ösztönöz, egy jó adag ölelés után sokkal pozitívabban látjuk a világot. Ha az ember dühös vagy felfokozott idegállapotban van, akkor is segít egy másik ember testének a közelsége: az ölelés ugyanis automatikusan segít szinkronizálni a másik légzését a miénkkel és lenyugtatni az erős szívdobogást is.

4. Elmélyíti a kapcsolatainkat

A kommunikáció egy párkapcsolat alappillére, néha azonban egy ölelés sokkal hatékonyabb lehet. Képzeljük el, ha hazamegyünk egy fárasztó és stresszes nap után, legtöbbször az segít a legjobban, ha akár 10 percre összebújunk a párunkkal. Ez beindítja az intimitást, ráadásul már egy érintés dopamint szabadít fel a szervezetünkben, ami növeli a másik iránti vágyat. Így egy gyengéd ölelés vagy masszázs egy szenvedélyes együttlétbe torkollhat, ami szintén csökkenti a stresszt. Az oxitocin azonban nem csak a párok közötti kötődést erősíti, hanem egy édesanya és a gyermeke kapcsolatát is erősíti.

5. Segít jobban aludni

Ha lefekvés előtt akár 10 percre összebújunk a partnerünkkel, már az is segít abban, hogy jobban kötődjünk hozzá és kevésbé legyünk stresszesek. S ha az ember nyugodtabb, akkor gyorsabban elalszik.

Akkor se keseredjen el senki, ha nincs párja, akit épp átölelhet. Egy baráti ölelés is sokat adhat a léleknek, de akár az is, ha a háziállatunkat vagy önmagunkat öleljük át. Egy forró fürdő vagy egy masszázs is jót tesz a testnek és a léleknek egyaránt, a melegség és az érintés együttes hatása ugyanis elég ahhoz, hogy oxitocin szabaduljon fel a szervezetünkben és jól érezzük magunkat.