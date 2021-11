Újra a Life.hu-n olvashatjátok Pilát Gábor gondolatait kapcsolatokról, szerelemről, barátságról és persze a szexről is. Most az Egy Férfi és egy Nő című könyvéből olvashattok el egy részletet.

Néha bizony a legerősebbet is elsodorja az élet vihara, de a viharok élettana is olyan, mint a strandidő. Elmúlik. Ebben a világban nem nyerhetsz meg minden csatát, de a választás joga mindig a tied, hogy folytatod a harcot, vagy feladod.

Valószínűleg te magad is elcsodálkoznál, ha összeszámolnád azokat az élethelyzeteket, amikre az mondtad: kibírhatatlan. És mégis kibírtad őket, mert a lelkedben tízezerszer annyi erő, kitartás és akarat van, mint az izmokban, a testben vagy az elmében.



A világ gyakran változékony, és mindig mulandó. Szinte mindenkit hajt az öröm utáni vágy, a fájdalomtól és veszteségtől való félelem. Ez még akkor is így van, ha valóban nemesek a vágyak, és tényleg indokoltak a félelmek. Mind a vágy, mind a félelem testi vagy mentális, azaz az elme síkján megfogant, megszületett érzés. Amíg az ember nem tud túllépni azon az elgondoláson, hogy ő egy test és elme kombinációja, addig újabb és újabb leküzdhetetlen problémák és megválaszolatlan kérdések merülnek fel benne.

A zűrzavar középpontjában azonban az ember önmagáról alkotott képének hamis ideája áll, így ebből az aspektusból szemléli, értékeli a világot, sőt a cselekvés is ebből a nézőpontból kiindulva fog megtörténni. Önmagunk megértéséhez elkerülhetetlen, hogy útra keljünk, és belső zarándokútra induljunk, aminek egyetlen célja van: megtalálni magunkban minden öröm, minden fájdalom, minden vágy és minden félelem forrását.

Véleményem szerint, sem a világ legjobb tematikájával megtartott előadás, sem könyv vagy bármilyen életvezetési, párkapcsolati tanácsadás sem fog átütő és stabil eredményt hozni, ha nincs meg az emberben a változtatás határozott szándéka és a megfelelő gyakorlatba történő átültetés. Pilát Gábor, a Tabuk nélkül a párkapcsolatról Facebook-oldal megalapítója