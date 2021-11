Újra a Life.hu -n olvashatjátok Pilát Gábor gondolatait kapcsolatokról, szerelemről, barátságról és persze a szexről is. Most az Egy Férfi és egy Nő című könyvéből olvashattok el egy részletet.

A mesékben a kitartó és szenvedéllyel teli vágyak mindig beteljesülnek, majd élethosszig tartó boldogságot hoznak. A valóságban pedig vannak szerelmek, amiket a távolság tart életben. Amikor az megszűnik, és minden akadály elhárul, akkor a szerelem is meghal.

Ez persze üzenhetné azt, hogy ne legyél szerelmes, és azt is, hogy ne hagyatkozz a megérzéseidre, vagy ne bízz meg másokban. Éppen ellenkezőleg. Legyél szerelmes, és hagyatkozz a megérzéseidre. Túl rövid az élet ahhoz, hogy ne tedd, és ahhoz is, hogy túl sokat bánkódj miatta, beleragadj a csalódásba, vagy túl sokat bánkódj, ha nem tart élethosszig. Mert néha csak azért érzünk bűntudatot, hogy ez védjen meg minket attól, hogy mást éreztünk. És bízz meg másokban is, csak ne felejtsd el visszavenni a bizalmat, ha nem tud, nem akar élni vele az illető, vagy visszaél vele.