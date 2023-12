Mit szólnál ahhoz, ha idén egy kicsit más szemszögből közelítenéd meg a karácsonyt és az őrült rohanás helyett valóban olyan dolgokra fókuszálnánk, amelyek igazán fontosak? A családra, a szerelmünkkel töltött időre és az egymásra való odafigyelésre. Annak érdekében, hogy testi örömökben és élvezetekben gazdag karácsonyunk legyen, itt az ideje olyan ajándékokat a fa alá tenni, amelyek feldobják a hálószobai életet.

A Vágyaim.hu pároknak összeállított ünnepi kínálata telis-tele van meglepetésekkel. Összeszedtük egy csokorba a legizgalmasabb ajándékokat, amelyekkel garantáltan nem lehet mellényúlni.

AVK: Adsz vagy kapsz? társasjáték

Ez az erotikus társasjáték minden pár számára kiváló választás, mert amellett, hogy rendkívül izgalmas, romantikus és vadító feladatok is megtalálhatók benne. Az első magyar nyelven is megjelent gendersemleges társas friss és a rutinos párok életét is könnyen felrázza. A letisztult dizájnak köszönhetően még a fa alatt is méltó helyet kaphat.

We-Vibe Wand vibrátor

Elsőre talán kissé erősnek tűnhet a vibrátor szó és a gigantikus méret a termékleírásban, de ne ez ne ijesszen meg senkit. Semmi durva játékra nem kell gondolni, ha szeretitek egymást masszázzsal kényeztetni, akkor ez lesz számotokra a tökéletes választás. Akár hagyományos, akár erotikus masszázsról legyen szó, bármelyik kényeztetés során bevethető. Ráadásul teljesen személyre szabható, az extra, stimuláló feltéteknek és az applikációs vezérlésnek köszönhetően.

Satisfyer Double Love párvibrátor

Ha úgy érzitek, hogy kihagynátok a belemelegítést és rögtön a tárgyra szeretnétek térni, akkor a Satisfyer párvibrátor lehet számotokra a legmegfelelőbb karácsonyi ajándék. A csodakütyü mindkét fél számára izgalmas élményt nyújt, a kialakításának köszönhetően aktus közben egyszerre tudja a férfit és a nőt is kényeztetni, így az élvezeteknek csakis a fantáziátok szabhat határt.