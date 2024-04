Létezik jó alak éhezés és szenvedés nélkül?

A magyar fitness világbajnoknak már gyermekkora óta a sport az élete része. Óvodásként ismerkedett meg a balettel, később évekig atletizált. Akkoriban találkozott először a gyerekfitnessel, amelytől már csak egy ugrás kellett a testépítéshez. Kiss Virággal, magyar bikini fitnesz világbajnokkal és fitnesz nagykövettel beszélgetettünk a sport hetén.

– A versenyzés időszakában milyen nehézségekkel járt egyszerre odafigyelni az étkezésre, és a rendszeres sportolásra is?

– A versenyzők élete sok lemondással jár, nem férnek bele a csalónapok. Emellett pedig a testépítés egy énközpontú sport, ami a napod egészét kiteszi.

Aktív versenyzőként teljesen más volt az életem, mint manapság. Ebben az időszakban semmi máson nem jártak a gondolataim, csak a felkészülésen. Ilyenkor mentálisan és fizikálisan is a maximumot kell kihoznunk magunkból, ott nincs helye a csalónapoknak! Tudatosan kell megtervezni minden étkezést és mozgással teli órát úgy, hogy a többi teendőre is jusson idő. Folyamatosan motiválnod kell magad annak reményében, hogy nem hagyod abba a felkészülést. Tekintettel a sport iránti elköteleződésemre és mély szeretetemre, nekem nem az ebéd megfőzése, vagy a mozgás rendszeressége jelentette a kihívást, hanem az időhiány. Akkoriban még egyetemista voltam, két iskolában is helyt kellett állnom versenyzői életem mellett. Huszonévesként nem mindig tudtam rávenni magam egy-egy kötelező tananyag elolvasására, főként, ha elvonta a figyelmemet egy világbajnokság. Nem volt könnyű, de semmit sem csinálnék másképp, mert örülök a szép eredményeimnek, és az egészségemnek is!

Nem könnyű egy fitnessz versenyző élete, Kiss Virág beavatott minket, milyen lemondásokkal jár ez az életforma.

– 2020-ban megszületett a kislányod, Zoé. A családalapítás miben változtatta meg a munkádat, illetve a mindennapi sportolást?

– 2019-ben volt az utolsó versenyem, amely után én döntöttem úgy, hogy a családot választom. 2020-ban a járványidőszak miatt már nem tudtam edzőterembe menni, hiszen minden zárva volt. Ez megnehezítette a dolgomat, ugyanis az otthoni edzés hatalmas visszaesést jelentett!

Olyan érzés, mintha az 1000%-os motivációm 20%-ra esett volna vissza.

Nem tudtam kikapcsolódni, motiválatlan voltam. Nem élveztem úgy, mintha az edzőteremben izzadnék. Egyszerűen nem éreztem jól magam. S természetesen, miután Zoé megszületett, az énközpontúság megszűnt az életemben, hiszen felelősséggel tartoztam – és azóta is – a gyermekem iránt.