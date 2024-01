Holokauszt: zsidóüldözés, haláltáborok, gázkamrákban végződő értékes emberi életek

Miért akartak megszabadulni a zsidóktól?

A holokauszt alapja az antiszemitizmus, mely nem a német náci párt találmánya, valójában évszázadokkal korábbra nyúlik vissza. A középkorban a korai keresztény hiten alapult, valamitn azon a legendán és meggyőződésen, hogy a zsidók a felelősek Jézus haláláért. A kirekesztés az újkor hajnalán is megmaradt, ám ahogy világiasodott Európa, úgy szüntették meg az országok az akkor még csak vallási antiszemitizmuson alapuló jogi korlátozásokat. A 18-19. században megjelent a vallási antiszemitizmus mellett a gazdasági, a nacionalista és a faji antiszemitizmus is (a korszak tévhite volt, hogy a modern ipari társadalom számos szociális és politikai problémjáért is a zsidük okolhatók).