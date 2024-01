Összetéveszthetetlen hangulat, élvezetes kóstoló a klasszikusok kedvelőinek: zenei maraton a titokzatos északról

A hazai előadók mellett – ahogy minden évben – nemzetközi sztárfellépője is lesz a maratonnak. A világhírű svéd szoprán, Miah Persson dalestjének különlegessége, hogy kevésbé ismert északi komponisták művei is felcsendülnek. A napot a hagyományokhoz híven a társszervező BFZ koncertje zárja, ezúttal Sibelius első szimfóniáját adják elő a finn Anna-Maria Helsing vezényletével. A maratonhoz kapcsolódó tablókiállításon két koncert között az érdeklődők megismerhetik a komponisták életének érdekes fordulatait, és pályájuk legfontosabb mérföldköveiről is képet kaphatnak.

A Müpa és a Budapesti Fesztiválzenekar 2008 óta minden évben megrendezett maratonjai az esetek többségében egy-egy zeneszerző munkásságának legjavát mutatták be egymást követő hangversenyek sorával, délelőttől egészen késő estig a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben és a Fesztivál Színházban. Bachtól Brahmson és Bartókon át Bernsteinig számos kiemelkedő komponista volt már e napok főszereplője - Beethoven például kétszer is -, a 2024-es maraton azonban skandináv mesterek előtt tiszteleg, és a gyakran zord jelzővel illetett, pedig csodálatos tájakban és természeti kincsekben gazdag Észak-Európába invitálja a közönséget. A késő romantikus északi komponisták – így a norvég Grieg, a dán Nielsen és a finn Sibelius – szülőföldjük szépségeit, néphagyományaikat, ősi hiedelemvilágukat egyaránt hirdetik remekbe szabott kompozícióikkal, melyek közül jó néhánnyal találkozhat az, aki ellátogat február 4-én a Müpába