Az immerzív élmény garantált: Megnyitotta kapuit a Van Gogh kiállítás Budapesten is

A produkcióban megelevenednek a festő napraforgómezői, csillagos égboltjai, sőt a mester hálószobájának ajtaja is kitárul. Van Gogh megszállottan finomította művészetét, azonos témákat festve meg újra és újra. A természet szépsége különösen megihlette. A rózsa- és íriszcsokrok fáradhatatlan tanulmányozása tükröződik vissza ikonikus napraforgó-sorozatában is. A festő sok híres, virágokról készült festményét egy idegösszeomlásból való felgyógyulása idején fejezte be. A látogatókat várja egy speciális VR-szoba, valamint a stúdió is, ahol a kiállítás megtekintése után bárki belebújhat van Gogh bőrébe és elkészítheti saját alkotását, amelyet akár a falra is kivetíthet.

Kilépünk a hagyományos keretek közül és forradalmi módon jelenítjük meg van Gogh világát. A holland festőművész legismertebb alkotásait technológiai eszközök segítségével keltjük életre, ezáltal a látogatók egy minden ízében 21. századi multimédiás élményben részesülhetnek. Ismerjük és értjük a mai generáció preferenciáit, tudjuk, hogy a felgyorsult világ új szokásokat alakított ki a kultúrafogyasztás területén is. Bízunk abban, hogy a Van Gogh – The Immersive Experience a fiatalokat is közelebb hozza a művészethez

– mondta el Dudi Bercovici, a Hadran Events ügyvezetője és a kiállítás szervezője.