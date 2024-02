Hollywood káprázatos szépsége, a korszak legjobban kereső filmsztárja nyolcszor ment férjhez

Todd halála után vonakoda, de folytatta Tennessee Williams színpadi klasszikusának, a Macska a forró bádogtetőn filmadaptációjának forgatását Paul Newmannel. A karakter megformálásáért Oscar-jelölést is kapott, de ami még fontosabb, hogy a forgatás segített neki abban, hogy fokozatosan felépüljön férje halála miatti gyászából. Ez volt az a film, ami — ahogy ő fogalmazott — megakadályozta, hogy belefulladjon a bánatában.

Harmadik házasságát 1957-ben kötötte, saját bevallása szerint első nagy szerelmével, Michael Todd producerrel. Forrás: Photo12 via AFP/Photo12/7e Art/Collection 7e Art

Közben sikerült a korszak egyik legnagyobb hollywoodi szerelmi botrányába keverednie, amikor viszonyt kezdett Todd közeli barátjával, Eddie Fisherrel, aki nem mellesleg akkor Debbie Reynolds férje (és a Star Wars filmek Leia hercegnőjének, Carrie Fischernek az édesapja) volt. Fisher 1959-ben elvált Reynoldstól és feleségül vette Taylort. Még házasságuk alatt kérte fel a Fox a színésznőt a Kleopátra címszerepére, de akkoriban még az MGM-hez kötötte a szerződése, ők pedig azt szerették volna, ha vállalja a Modern kaméliás hölgy főszerepét, a Fox 1 milliós ajánlatával szemben 125 ezer dollárért. Mivel Taylor el akarta kerülni a szerződésszegés miatti kétéves felfüggesztést, inkább vállalta a szerepet, s ígérete ellenére még a stáb életét sem keserítette meg a forgatások alatt. Viszont a szerepért megkapta első Oscar-díját, bár rossz nyelvek szerint inkább csak sajnálatból, ugyanis egy vírusfertőzés szövődményei miatt kis híján meghalt.

Fischerrel 5 évig voltak házasok. A válás oka az volt, hogy Elizabeth Taylor megismerte élete második nagy szerelmét, Richard Burtont. A két színész az 1963-as Kleopátra című film forgatásán ismerte meg egymást, és azonnal szerelmesek lettek egymásba. Noha a kritikusok a bemutató után a filmet nem magasztalták, Taylor befolyását és hírnevét növelte. Ekkor vált ugyanis a legjobban kereső filmszínésszé, az 1 millió dolláros gázsijával. Viccből kért ennyit, mikor a stúdió megkérdezte, mekkora összegért vállalná a főszerepet, s maga is meglepődött, hogy a producerek rábólintottak. Az már más kérdés, hogy a sok túlóra, amire épp miatta és Richard Burtonnel a színfalak mögött folytatott szerelmi élete miatt volt szükség, ez a gázsi végül plusz 4 millió dollárra rúgott, ami miatt az amúgy is gyenge lábakon álló stúdió kis híján csődbe ment, és be is perelte a színésznőt. Végül megegyeztek, de a Kleopátra hosszú ideig tartotta a rekordot mindenidők legdrágábban készült filmjének kategóriájában a maga 44 millió dolláros bekerülési költségével. A film, bár sokan megnézték — amelyhez feltehetőleg az is hozzátett, hogy Richard Burtonn és Elizabeth Taylor viszonya azonnal bulvárcímlap lett —, nem aratott osztatlan sikert, Oscart sem ért, pedig nagyon számítottak rá. Burton és Taylor nem sokat vártak a házassággal: a színésznő 9 nappal azután, hogy elvált Fischertől, hozzáment szerelméhez. A két világsztárnak több közös filmje is készült, ilyen volt a Fontos személyek és a Nem félünk a farkastól. Ez utóbbi újabb Oscart hozott Elizabeth Taylornak. Nagy siker volt A makrancos hölgy is, mely Shakespeare vígjátékának filmadaptációja — Martha szerepéért a filmsztár hízókúrába kezdett, amit gyaníthatóan, később megbánt. Ugyanis az Anna ezer napja című film Boleyn Annájának karakterét azért nem ő formálta meg, mert férje, aki VIII. Henriket alakított a moziban, túlságosan öregnek és kövérnek tartotta hozzá a feleségét, és ennek hangot is adott. Taylor egyébként a felszedett kilókat később sem tudta leadni.