Ők a legfaragatlanabb sztárok Hollywoodban

Ellen DeGeneres

Forrás: NORTHFOTO/Arga Images

Mike Myers

Mike Myers A Saturday Night Live-ban nyújtott alakítása miatt vált ismertté, majd az Austin Powers-trilógiában is szerepelt. Azóta azonban nem sűrűn kerül rivaldafénybe, amelynek egyesek szerint az az oka, hogy förtelmes személyiséggel rendelkezik. Bár a képernyőn egy humoros, mindig jó kedélyű embernek tűnik, a forgatásokon állítólag úgy viselkedik, mint egy hisztis díva. Amy Hill, The Cat in the Hat sztárja elárulta, hogy nem volt egyszerű a színésszel együtt dolgozni. Folyton megváratott mindenki és volt, hogy elvárta, hogy megetessék őt csokoládéval.