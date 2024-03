Húsvéti programok gyerekekkel - Ezeket ne hagyd ki!

Látogassunk el a környékbeli városokba, ahol húsvéti vásárokkal és fesztiválokkal készülnek a családosok számára. Kézműves foglalkozások, koncertek, játékok és kirakodóvásárok. Mindneki megtalálhatja a neki való elfoglaltságot.

Programajánló

Húsvéti Sokadalom

Cím: 1141 Budapest XIV. kerület, Mogyoródi út 130.

Időpont: 2024. március 29- április1.

Húsvéti sokadalom Együtt! Gyertek el idén is rendezvényünkre, hisz a jókedv és vidámság most is garantált. Te is szívesen töltenéd családoddal tartalmasan a hosszú hétvégét? Akkor itt a helyetek! Színes programokkal készülünk Nektek, kicsik és nagyok is egyaránt megtalálják amire vágynak! Nyuszi- és báránysimogató, vidámpark, ingyenes kézműves foglalkozás, húsvéti falatok! Kapcsolódjunk ki együtt március 29 és április 1. között, kellemes tavaszi hangulatban és egy vidám közösségi élmény keretein belül!



Nyúl-látogatás és Állatsimogató