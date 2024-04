Lehozhatják Suhajda Szilárd holttestét a Mount Everestről

Suhajda Szilárd 2023. május 24-én tűnt el a Mount Everesten. Oxigénpalack nélkül akarta megmászni a világ legmagasabb hegyét. Szilárdot három napig keresték, azután mindenki feladta a reményt, hogy élve találnak rá.

A Nepáli Hadsereg korábban azt közölte, hogy idén 10 tonna szemetet és öt holttestet terveznek lehozni a hegyről a Mountain Cleaning Campaign 2024 keretében. Az elhunyt hegymászók között lehet Suhajda Szilárd is. 14 katona és 18 serpa vesz részt az akcióban, április 14-én indultak el az Everest alaptáborába, de megtisztítják a Lhotse és a Nuptse hegyeket is. A biológiailag nem lebomló hulladékot és a holttesteket Katmanduba szállítják. Ha előkerülne a magyar hegymászó holtteste, a család is végső búcsút vehetne.