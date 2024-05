Cápát láttak a Balatonban - A felvétel felrobbantotta a netet

Hatalmas ijedtség és megdöbbenés volt a Balaton körül, ugyanis a nyaralók úgy látták, hogy egy cápa úszik a hullámok között. Volt aki levideózta az eseményeket, a felvételt pedig feltölötte a TikTokra, így a videó az egész országot bejárta.

„Az egy delfin, aki a víz alatt jó ember" - ilyen és ehhez hasonló kellemes hangvételű kommentek érkeztek a hozzászólások közé, majd a végén mindenki rájött az igazságra: nem cápáról van szó, hanem egy busáról. Vajon véletlenül került ide, vagy ez teljesen természetes?

A busa (Hypophthalmichthys) eredetileg Ázsiából származik, de az 1960-as években telepítették be Magyarországra, ahol azóta is megtalálható a természetes és mesterséges vizekben, köztük a Balatonban is. Évente egyszer-kétszer tiszteletét teszi a partokon, ennek voltak tanúi a kirándulók is minap. A jelenléte tehét abszolút nem volt meglepő, csupán a kinézete tréfált meg mindenkit.