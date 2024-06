Szexi tippek – Így vond magadra a párod figyelmét EB idején

Nőnek lenni az Eb idején nem egyszerű feladat, főleg azoknak, akik nem szeretik a focit. Ilyenkor a pasik nagy része egyetlen dologra összpontosít: minél tovább jusson a kedvenc csapatuk. Szexi tippek kellenek ahhoz, hogy ebben az időszakban is kicsikarjunk egy kis gyengédséget, odafigyelést. Vannak azonban olyan apróságok illetve fantáziadús ötletek, amikkel a legelvetemültebb focidrukkert is ki lehet zökkenteni. Lássuk, hogyan érhetjük el, hogy szerelmünk levegye a szemét a labdáról és ránk fókuszáljon.

Szexi tippek EB idejére

Szexi tippek - Vond magara a párod figyelmét EB idején is!

Meztelen séta

Ki ne emlékezne Jennifer Anistonra, amikor a Szakíts, ha bírsz című filmben vizes hajjal, meztelenül sétált végig a lakáson, hogy így vonja magára Vince Vaugh figyelmét. Ez Eb idején pont olyan hatásos tud lenni, mint amilyen a filmben volt. És ehhez még kellékek sem kellenek. Végy egy frissítő fürdőt, felejtsd el magad köré tekerni a törülközőt és magabiztos csípőriszálással sétálj el a párod előtt. Hidd el, nem fogsz messzire jutni...

Szexi fehérnemű

Bár sokak szerint elcsépelt megoldás, de egy pasinak igézőn szexi fehérneműben látni a párját, igazi afrodiziákum. Főleg ha az az alsónemű olyan szexi, hogy csak különleges alkalmakra öltöd magadra. Ha nem lapul ilyen a szekrényedben, érdemes beruházni rá, bármikor máskor is nagyon jól jöhet még. Fekete vagy piros, csipke vagy szatén – ez már csak rajtad múlik!

Csábító illatok

Nem hiába mondják, hogy a jól megválasztott parfümök afrodiziákumként hatnak. Ha pedig ezt egy szexi ruhával is kombinálod, akkor garantált lesz a siker. Öltözz kicsit kihívóan, tegyél néhány csepp parfümöt a csuklódra, fültövedre és a hajadra is. Ha így kicsíped magad, tuti, hogy felkelted a párod figyelmét és ha csak egy pillanatra is felnéz a képernyőről, már nyert ügyed van.

Ellenállhatatlan mozdulatok

A Doktor Szösziben megtanulhattuk, melyek azok a szexi mozdulatsorok, amikkel garantáltan vágyat ébreszthetünk a férfiak körében. Pucsít, hajol, felemelkedik és mellett kitol - ezt akár takarítás közben, a tv előtt vonulgatva is bátran bevállalhatjuk. Ha kitartóak vagyunk és megvárjuk a félidőt, néhány percig tutira miénk lesz a kedvesünk figyelme.

Pőre falatok