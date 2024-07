Dr. Horváth Zsófia, az MBH Gondoskodás Egészségpénztár és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár értékesítési és marketing vezetője

– Miért érdemes az egészségpénztári tagságot választani?

– Az egészségpénztár ma már az okos pénzügyi tervezés részének is tekinthető, hiszen az emberek azt keresik, hol csökkenthetnek a kiadásaikon. Sokan a már elérhető, akár évi húszszázalékos, akár százötvenezer forint adókedvezményre is megtakarításként tekintenek, holott valójában a tagsággal elérhető szolgáltatásokkal, kedvezményekkel tudják a legtöbbet megtakarítani.

– Milyen lehetőségeket kínál?

–Mindenekelőtt rugalmasságot. Nem csak a saját tagdíjjal gyarapítható a számla, a munkáltatónak is van lehetősége befizetésre akár alkalmi jelleggel, akár rendszeresen, például a munkabér megadott százaléka után. De arra is van lehetőség, hogy célzott szolgáltatásokkal segítse a dolgozóit. Kevesen tudják, de például a gyógymasszázs vagy a gyógytorna igénybevétele is elszámolható egészségpénztári számlára. Ugyanígy számos helyen fogadják el az egészségpénztári kártyát, például drogériában, gyógyszertárakban. Számszerűsítve több mint 9600 elfogadóhelyről beszélünk. Maga a minimális tagdíj pedig alacsony, családi felhasználásra is lehetőség van. A közeli hozzátartozók (szolgáltatásra jogosultak) számlái is elszámolhatók.

– Ha lehet, nyáron ennek még inkább jelentősége van.

– Egy bőrgyógyászati vizsgálatnak, melanomaszűrésnek nyáron még inkább jelentősége van, szemészeti vizsgálatra, szemüvegre pedig a munkáltató is adhat hozzájárulást. Ha pedig a gluténmentes élelmiszerekre vagy a gyógymatracra gondolunk, nem kérdés, egész évben folyamatosan élvezhetjük a pénztári tagság előnyeit.

– Hogyan térül meg mindez a munkaadó számára?

– Az egészségesebb dolgozók nagyobb termelékenységet jelentenek, csökken a táppénzes napok száma, a lojalitás viszont növekszik a munkaadó irányába, hiszen az egészségmegőrzés is a gondoskodás egy formája.

Cafeteria keretében is adható egészségpénztári juttatás, a munkáltatók pedig a kölcsönös előnyök miatt ismét felfedezik ezt a juttatási formát. Ráadásul az egészségpénztáron keresztül egészségbiztosítás is elérhető, akár már személyenként havi 118 forinttól.