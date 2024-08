Ismerd meg a kozmetikumok nyelvét - Ezek a legfontosabb kifejezések, melyeket ismerni kell

A szépségápolás világában gyakran találkozhatunk olyan kifejezésekkel, amelyek elsőre zavarba ejtőek lehetnek. Az összetevők listáját böngészve vagy a termékek leírását olvasva sokszor nem is tudjuk, mit rejtenek ezek a szavak. A kozmetikumok nyelvét ismerni kell, ebben segítünk most!

A kozmetikumok nyelve: a szépségápolás világában gyakran találkozhatunk olyan kifejezésekkel, amelyek elsőre zavarba ejtőek lehetnek

Forrás: Alliance Images/Shutterstock

A kozmetikumok nyelve - Íme, a legfontosabb kifejezések:

Anti-aging

Ez az egyik legtöbbször használt kifejezés, ami öregedés-elleni készítményeket takar. Ezek olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek segítenek lassítani az öregedési folyamatokat, késleltetik a ráncok kialakulását, például azáltal, hogy csökkentik a szabadgyökök káros hatásait és serkentik a kollagéntermelést. Ezek gazdagok antioxidánsokban, vitaminokban, peptidekben és retinolban.

Szabadgyökök

A szervezetünkben lejátszódó oxidációs folyamatok következtében szabadgyökök keletkeznek. Ezek olyan kémiailag instabil atomok, amelyek nagyon instabilak és reaktívak. Hiányzó elektronjaikat a környező szövetekből próbálják elvonni, emiatt roncsolják a sejtek szerkezetét. A káros környezeti hatások, mint a szennyezett levegő, UVA- és UVB-sugárzás, cigarettafüst, stressz növeli ezeknek a képződését. Sejtkárosító hatásukat az antioxidáns védelmi rendszer és a kívülről bevitt antioxidánsok tudják ellensúlyozni.

Antioxidánsok

Képesek lassítani a szervezetünkben az oxidáció folyamatát, vagyis reakcióba lépnek a szervezetben keletkező szabadgyökökkel, csökkentik vagy akár teljesen hatástalanítják is azok káros hatását. Egy részüket a szervezetünk is termeli, de vannak olyan antioxidánsok, amelyeket mi tudunk bevinni mikrotápanyagok segítségével. A legjelentősebbek: A-, C-, E-vitaminok, cink, szelén, magnézium, mangán, bioflavonoidok.

BB és CC krémek

A BB krém a beauty balm, vagyis szépségbalzsam kifejezést takarja. Eredetileg szépészeti beavatkozások utánra fejlesztették ki, hogy elfedjék a különböző hegeket és egységesebbé tegyék az arcszínt. A lényege, hogy valóban egységesebb bőrképet eredményez, ráadásul általában fényvédőt vagy egyéb bőrápoló összetevőket is tartalmaz. A CC, vagyis a Color Corrective krém abban különbözik a BB-től, hogy alapvetően a bőr színének kiegyenlítésére való, például a különböző bőrhibák, pirosas foltok elfedésére szolgál, viszont nem fed úgy, mint egy alapozó. A fényvédőn, plusz a hidratáló, ápoló összetevőkön túl gyakran anti-aging hatóanyagokat is tartalmaz.