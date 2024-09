Filmek őszre: űzd el a depressziót ezekkel a szívmelengető alkotásokkal

Az ősz nem éppen az emberek kedvenc évszaka. A szabadságot, bulikat, koncerteket jelentő nyár végét jelzi, szó szerint lehűti a hangulatot. Rövidebbek lesznek a nappalok, halványulnak a színek, és fogyatkozik a kedv is. Az emberek inkább a négy fal között maradnak, a borongós, esős idő ugyanis nem csábítja őket a szabadba. De ha már úgyis bent vagyunk, miért is ne töltenénk az időnket őszi klasszikusok nézésével? Rengeteg olyan alkotás van, amit bevethetünk a depresszió ellen, ezek a szívmelengető filmek ugyanis egyből elűzik a rosszkedvet. A filmnézés egy meleg takaró alatt remek közös program lehet, ami segít más szemmel nézni erre az évszakra. Egy lelassultabb, meghittebb és bensőségesebb időszakként is tekinthetünk rá, ebben segítenek a legjobb őszi filmek. Íme azok a filmek őszre, amik megszerettetik veled ezt az évszakot.

Filmek őszre: ezeket nézd meg depresszió ellen

Filmek őszre: ne hagyd, hogy az őszi depresszió átvegye az irányítást

Attól, hogy az ősz nem a kedvenc évszakunk, még kihozhatjuk belőle a legtöbbet. Vegyük elő a takarót, izzítsuk be a tévét, készüljünk rágcsálnivalókkal, és élvezzük az édes semmittevést egy bögre forró tea vagy kakaó társaságában. Már csak egy filmet kell kiválasztani, ebben segít ez az ajánló. Filmek őszi hangulathoz, amik megmutatják neked az évszak kellemes oldalát.

Íme, az őszi filmajánló, amelyben klasszikusok, romantikus és motiváló alkotások is helyet kaptak

A fiúknak, akiket valaha szerettem

Lara Jean Covey egy átlagos középiskolás lány, aki titokban szerelmes leveleket ír azoknak a fiúknak, akikbe belehabarodott, de el persze soha nem küldte őket. Egy nap azonban ezek a levelek véletlenül mind eljutnak a címzettekhez, ami teljesen felforgatja Lara Jean életét. A rendkívül kínos helyzet váratlan fordulatot teremt, az iskola legnépszerűbb fiúja, Peter Kavinsky - aki egy volt a levelet kapó fiúk közül - ugyanis érdekes ajánlatot tesz a lánynak... A bonyodalmak innentől persze csak fokozódnak. A film egy bájos és szórakoztató romantikus történet a tinédzserkori szerelmekről, szívmelengető és tele van humorral, miközben finom azt is bemutatja, milyen nehézségekkel is küzd ez a korosztály.

Holt költők társasága

A történet az 1950-es években játszódik egy szigorú, konzervatív bentlakásos fiúiskolában, ahol a diákok életét az engedelmesség és a hagyományok uralják. Minden megváltozik azonban, amikor új angoltanár érkezik, John Keating személyében, akit Robin Williams alakít. Keating különleges tanítási módszerei arra bátorítják a fiúkat, hogy merjenek eltérni a megszokottól, és fedezzék fel saját szenvedélyeiket. Az egyik diákcsoport újraéleszti a „Holt költők társasága” nevű titkos klubot, ahol a diákok versek és művészetek iránti szeretetüket ünneplik. A film központi témája az önkifejezés és a lázadás a merev rendszerek ellen, tragikus és felemelő pillanatokból sincs benne hiány.

Ősz New Yorkban

Will Keane (Richard Gere) egy sikeres, középkorú étteremtulajdonos, akinek esze ágába sincsen hosszú távon elköteleződni egyetlen nő mellett sem, vagyis igazi agglegény. Egy nap azonban találkozik Charlotte Fieldinggel (Winona Ryder), egy fiatal művészlélekkel, akivel szenvedélyes románcba kezdenek. Azonban Charlotte-nak súlyos titka van: halálos beteg, és már csak néhány hónapja van hátra. A film szívszorító történet a szerelem és az élet mulandóságáról, miközben a két főszereplő próbálja kihozni a legtöbbet az együtt töltött időből, annak tudatában, hogy kapcsolatuk vége elkerülhetetlen.

Coco

A Pixar színes és érzelmes animációs filmje egy fiatal fiú, Miguel kalandját követi. Miguel arról álmodik, hogy egyszer híres zenész lesz, akárcsak bálványa, Ernesto de la Cruz. Azonban családja szigorúan tiltja a muzsikálást, egy generációkkal korábbi családi tragédia miatt száműzték a zenét az életükből. Miguel titokban fejleszti zenei tehetségét, és mindent megtesz azért, hogy valóra válthassa álmait. Egy különleges napon, a mexikói halottak napján, Miguel véletlenül átlép az élők világából a holtak birodalmába, ahol felfedezi családja titkait, és megtanulja, milyen fontos szerepet játszanak az emlékek és a szeretet a család életében.

Édes November

Nelson Moss (Keanu Reeves) egy sikeres, de érzelmileg kiégett reklámszakember, aki teljesen elveszett a munkája világában, és nincs ideje semmire, ami valóban számítana. Azonban amikor találkozik a szabad szellemű, bohém Sara Deeverrel (Charlize Theron), minden megváltozik. Sara arra kéri Nelsont, hogy töltsenek együtt egyetlen hónapot, a novembert, ezidő alatt pedig megtanítja Nelsonnak, hogyan élvezze újra az élet apró örömeit. Sara azonabn egy fontos dolgot nem árult el magáról, méghozzá azt, hogy halálos beteg, és minden férfival csak egyetlen hónapot tölt, mielőtt továbbállna. A film szívszorító történet a szerelem gyógyító erejéről, a veszteségről és arról, hogyan változtathatja meg egyetlen hónap örökre valakinek az életét.