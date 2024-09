5 premier, amit ne hagyj ki szeptemberben: George Clooney és Brad Pitt újra együtt

A szeptember új filmek érkezését jelenti, és bőven vannak köztük olyanok, amikért érdemes elmenni a moziba, de olyan is akad, amiért nem kell kimozdulnunk otthonról. Íme 5 szeptemberi premier, amik nagyon izgalmasnak ígérkeznek.

5 szeptemberi premier: Brad Pitt és George Clooney újra együtt

5 szeptemberi premier, amik ígéretesek

Beetlejuice Beetlejuice (Beetlejuice Beetlejuice)

Hazai mozis premier: 09.05.

Az egyedi, messziről felismerhető stílusáról ismert rendezőlegenda, Tim Burton (Ollókezű Edward, Charlie és a csokigyár, Wednesday sorozat) karrierjének első meghatározó sikere volt a nyolcvanas évek végén a Beetlejuice, ez a szörnyen mókás horrorkomédia. Mivel a címszereplő, Michael Keaton alakította bajkeverő szellemet a nevének háromszori kimondásával lehet megidézni, így a folytatás címe ötletesen nem a kettes számot kapta meg, hanem Beetlejuice nevét kétszer. Az újrázásra visszatér Keaton mellett Winona Ryder is, de a szereplők között köszönthetjük a Wednesday sztárját, Jenna Ortegát is!

Fekete pont

Hazai mozis premier: 09.19.

Már a világpremiernek helyet adó, rangos locarnói nemzetközi filmfesztiválon is három díjat söpört be az új magyar sikerfilm, ami az iskolakezdésre a hazai mozikba is megérkezik. Nem véletlen az időzítés: a tehetséges fiatal magyar alkotók által készített film története egy magyar iskolában játszódik, ahol a Berlinből hazaköltöző kisfiú nem könnyen illeszkedik be, a neki segíteni próbáló tanárnő pedig az örkényi groteszket idéző helyzetekbe keveredik.

A kegyelem fajtái (Kinds of Kindness)

Hazai mozis premier: 09.19.

A kortárs filmművészet egyik legmenőbb rendezője manapság Jórgosz Lánthimosz, aki immár hollywoodi sztárok sokaságával forgathatja le a különleges hangulatú látomásait (A homár, A kedvenc, Szegény párák) az emberek közötti kapcsolatokról. Az új filmje megtriplázza ezt a mutatványt, mert három történetet mutat be, amelyek rejtélyesen függenek össze: a főszereplő színészek például ugyanazok mindháromban, de különböző karaktereket alakítva.

Lepattanó

Hazai mozis premier: 09.26.

Fordult már olyan elő a magyar filmtörténelemben, ha nem is túl gyakran, hogy egy igazi hollywoodi sztár kapjon szerepet hazai alkotásban. Most a Dallas kedvenc Bobby Ewingja, azaz Patrick Duffy lesz látható egy hazai gombfocistákról szóló vígjátékban, ami egyben Scherer Péternek is elhozza a rég megérdemelt mozifilmes főszerepet.