Miért öregszenek lassabban az űrhajósok az űrben? Meglepő a magyarázat

Azonban van egy jó oldala annak, hogy az űrhajósok több időt töltenek az űrben a tervezettnél: lassabban öregednek, mintha itt, a Földön lennének. Ez az időeltolódás a relativitáselmélet és az űrutazás egyedi hatásainak köszönhető. Az Európai Űrügynökség (ESA) szerint hat hónap az ISS-en 0,005 másodpercet spórol meg az öregedésből. Bár ez csak egy töredék másodperc, mégis lenyűgöző belegondolni abba, hogy a tudomány ilyen hatással lehet az életkorra.

Az űrhajósok nem öregszenek, sőt...

Forrás: Shutterstock

Az űrhajósok nem öregszenek, sőt...

Albert Einstein relativitáselmélete alapján, minél közelebb mozog valaki a fény sebességéhez (ami majdnem 300 millió méter másodpercenként), annál gyorsabban telik az idő és annál lassabban öregszik az ember. Az ISS a Föld körül 27 500 kilométer per órás sebességgel kering, ami befolyásolja az ott tartózkodók öregedési folyamatát. Ezen kívül a gravitációs idődilatáció is szerepet játszik, amely Einstein elméletének másik fontos eleme. A Föld magjától távolabb lévő helyeken a gravitáció gyengébb, ezért ott az idő lassabban telik, mint a felszínen. Ez az oka annak, hogy a szakértők szerint a Holdnak külön időzónára lenne szüksége, mert a Földön használt atomórák is elcsúszhatnak az űridőhöz képest.

Az űrutazás negatív hatásai a csontokra

Bár az asztronauták néhány milliszekundummal fiatalabbak lehetnek az űrben töltött idő után, az űrutazás hosszú távon komoly károkat okozhat a csontozatban. A német Erlangen-Nürnbergi Egyetem 2022-es tanulmánya szerint az űrben töltött hosszabb idő akár tíz évvel is megöregítheti a csontstruktúrát. A tanulmány szerint 17 űrhajós közül kilencen egy évvel a küldetésük után sem gyógyultak meg teljesen, és csontszilárdságuk jelentősen csökkent. A csont ásványi sűrűsége 2%-kal csökkent, ami a kutatók szerint egy tízéves öregedési folyamatnak felel meg. Ennek következtében az érintett űrhajósok sokkal korábban számíthatnak csontritkulásra.