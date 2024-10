Időjárás: a héten beköszönnek a hajnali fagyok, de azért még napsütés is lesz

Csütörtökön eleinte derült vagy gyengén felhős lesz az ég, nyugaton is átmenetileg csökkenhet a felhőzet, napközben viszont a keleti, északkeleti tájak kivételével megnövekedhet a közép-, illetve magasszintű felhőzet. Csapadék nem valószínű. A keleti, délkeleti irányú szél nagy területen megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet általában 2-7 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont köré is hűlhet a levegő. Nyugaton enyhébb lesz az éjszaka, 5-9 fok közötti értékekre kell készülni, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 13-19 fok között alakul.

Pénteken általában felhős idő valószínű, de északkeleten, keleten kevesebb lehet a felhő, arrafelé sokat süthet a nap. Csapadék nem valószínű, legfeljebb nyugaton fordulhat elő kisebb eső. A keleties irányú szél többfelé megélénkül, egy-egy helyen erős lökések is lehetnek. Hajnalban általában 5-10 fok közötti értékek várhatók, de a kevésbé felhős északkeleti, keleti tájakon 0-5 fok közötti minimumok lehetnek a jellemzőek, a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet. Délutánra 12-18 fok közé melegszik fel a levegő.

Szombaton többnyire felhős idő valószínű, északkeleten viszont kevesebb lehet a felhő, arrafelé sokat süthet a nap. Csapadék nem valószínű, legfeljebb nyugaton fordulhat elő kisebb eső. A délkeleti, keleti irányú szél többfelé megélénkül, egy-egy helyen erős lökések is lehetnek. Hajnalra általában 3-10 fok közé hűl le a levegő, de a szélvédett, hidegre hajlamos északkeleti tájakon fagypont alatti értékek is lehetnek. Délutánra 12-18 fok közé melegszik fel a levegő.

Vasárnap változóan felhős időre van kilátás több-kevesebb napsütéssel, de néhol előfordulhat kisebb csapadék. A keleties irányú szél északira fordul, de csupán helyenként élénkülhet meg a légmozgás. Hajnalra általában 3-10 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős, szélvédett, hidegre hajlamos északkeleti tájakon fagypont alatti értékeket is mérhetnek. Délutánra 11-19 fok közé melegszik fel a levegő.