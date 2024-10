A hét elején több csillagjegyre is konfliktusok és viták várnak. A hétvégére azonban a bolygók megszelidülnek, helyreáll a béke. Érdemes most türelmesnek lenni, elkerülni a felesleges összetűzéseket, és figyelni arra, hogy mit mondunk, mert könnyen félreértések adódhatnak. Neked mit tartogat a heti szerelmi horoszkóp?

Szerelmi horoszkóp 2024. október 14-20: a Vízöntö veszekszik, a Mérleg harmóniát teremt

Forrás: Shutterstock

Szerelmi horoszkóp 2024. október 14-20.

Kos

Veszekedés után édes a békülés, de azért ezt nem kellene túlzásba vinnetek. A hétfői kedvezőtlen fényszögek pedig épp ezt jelzik. Mindkettőtöknek érdemes lenne lelassulni, és sokkal türelmesebben kommunikálni. Hétvégén emellett a kiadásokra is ügyelnetek kellene.

Bika

Kedden a Vénusz, ami a szerelem bolygója szembenállásba kerül az Uránusszal, ami a váratlan fordulatok planétája. Ez bizony komoly hullámvölgyet jelezhet. Csak óvatosan, mert dühödben olyat vághatsz a másik fejéhez, amit kicsit sem gondolsz komolyan. Szerencsére amilyen gyorsan jön, olyan gyorsan el is illan ez a feszültség...

Ikrek

Lehet, hogy körülötted sok a veszekedés, de te kimaradsz belőle. Sokkal erősebben hat rád ugyanis a Nap-Jupiter csodálatos fényszöge, hiszen a Jupiter a te jegyedben van. Kaphatsz egy jó hírt, aminek a párod is örül. Ez a kedvező bolygóállás az egész hetedet bearanyozza.

Rák

Hétfőn nálatok is puskaporos hangulat lesz a levegőben! Hirtelen és váratlanul jöhet a konfliktus, szerencsére amilyen gyorsan jön a vita, olyan gyorsan el is múlik. Keddtől helyreáll a béke. Ha szingli vagy, innentől szabad a pálya, és lesz is jelentkező bőven!

Oroszlán

Ha a hétfőt megússzátok vita nélkül, sajnos az még nem garancia arra, hogy a csütörtököt is meg fogjátok. Aznap ugyanis telihold lesz, ami most érzékenyebben érint a szokásosnál, mert tűz-jelben jön létre. Sok szenvedély, heves kirohanások – erre lehet számítani. Hétvégére már minden rendben lesz!

Szűz

A bolygók jelzése szerint titeket, téged is érintenek a feszültségek, ami főleg a pénzkérdésekben okoz vitákat. Nem értetek egyet, hogy mire, mennyit szánjatok. Ha lehetséges, halasszátok pár napig a döntést, mert hétvégén már sokkal könnyebben meg tudtok majd egyezni.