Természetes szépülés otthon, anti-ageing arcápolási rutin eredményesen és biztonságosan

A ráncmegelőzés, azaz age control kozmetikumok

A 30 és 45 közötti korosztályban is mindenki anti-ageing kozmetikumokat keres, azonban itt leszögezném, hogy a jogi szabályozás szigorúan tiltja ezt a kozmetikai hatás, jelző használatát, hiszen az öregedés megállítása, "ellenzése" marketing szempontból is vicc kategória. Ami viszont szakértőként is hitelesen állítható, az az, hogy a legtisztább bio hatóanyagokkal, gyógynövények kivonatával szemmel látható eredményeket tudunk elérni! Ugyanis a kockázatosabb összetevőket kerüljük, ám ezzel együtt a bőr egészséges működését elősegítő, és anti-ageing összetevőket hozzáadtuk a BIOLA kozmetikumaihoz.

A 30-45 közötti korosztály tehát bátran válasszon olyan könnyebb arckrémet, mint az Angelica age control arckrém vagy a Bio vadvirág arcápoló balzsam

Ezek nem csak hidratálnak, de komplexen és mélyen táplálják is a bőrt, így megelőzik a kiszáradást! Rendkívül fontos, hogy belülről is hidratáljunk, azaz fogyasszunk elég folyadékot a legszebb bőrállapotért!

Forrás: BIOLA Kft

Age defence védelem a bőrnek: antioxidánsok és anti-ageing hatóanyagok a frontvonalon

A 45 év feletti korosztály bőre vékonyabbá és szárazabbá válik, a kollagéntermelés csökkenése miatt a ráncok és a bőr megereszkedés látványosabbá válhat. Fontos, hogy a bőrápolási rutin tartalmazzon retinoidokat és peptid alapú termékeket, amelyek serkentik a kollagéntermelést, valamint olyan természetes hidratálókat, amelyek pótolják a nedvességet. Emellett a rendszeres hámlasztás és az antioxidánsok, mint például a gyógynövények bio hatóanyagai niacinamid vagy a C-vitamin, segíthetnek a bőr rugalmasságának és ragyogásának megőrzésében!

A komplexebb arckrémek közül a natúr szemlélettel formulázott Mélyhidratáló nappali arckrém vagy a Zöld tea hidratáló nappali arckrém - SPF 12, illetve a tanúsított biokozmetikumok közül a Bio görögszéna-barackmagolajos éjszakai arckrém. Az éjszakai bio arckrém használata a 45 feletti korosztálynál már erősen javasolt! Alvás közben a bőr regenerálódik, így a természetes összetevők hatékonyabban segíthetik a megújulást és a nedvesség visszapótlását. Ezen krémek antioxidánsokkal, vitaminokkal és bőrnyugtató hatóanyagokkal táplálják a bőrt, fokozva a sejtek helyreállítását, miközben csökkentik a ráncok és a bőröregedés jeleit.