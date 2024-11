3 növény, amelyet most kell megmetszeni, hogy virágozzon tavasszal

Bizonyos növényeket ősz végén és télen érdemes megmetszeni, hogy serkentsd növekedésüket. Ezt tavasszal majd csodás virágokkal és majd bőséges terméssel hálálják meg. Továbbá azért is érdemes most elvégezned ezt a kertészkedési feladatot, mert segíthet a betegségek terjedésének megelőzésében is. Nem minden növényt szabad azonban télen metszeni, mutatjuk azt a hármat, amelyeket viszont érdemes.

A rózsát érdemes télen megmetszeni, hogy sok új virágot hozzon tavasszal.

Forrás: Shutterstock/RomanR

Ezt a 3 növényt érdemes megmetszeni télen

Julia Omelchenko kertészeti szakértő elmondta, hogy az őszi metszés előtt fontos betartani néhány szabályt.

Először is, mindig használjunk éles és tiszta eszközöket, például ollót, metszőollót és fűrészt a tiszta vágások érdekében.

Másodszor, mindig fertőtlenítsd a metszőollót minden egyes növény megmetszése előtt és után, hogy elkerüld a betegségek terjedését. Harmadszor pedig mindig viselj kesztyűt és védőszemüveget a saját védelmed érdekében. Végül, miután végeztél, fertőtlenítsd a vágásokat gombaölő szerekkel vagy kálium-permanganáttal, a vastagabb ágakat kend be metszőpasztával, hogy megakadályozd a fertőzéseket.

1. Rózsák

Fontos, hogy most metszd meg a rózsáidat, de ez csak a kúszó rózsákra vonatkozik.

A többi rózsafajtát késő télen vagy kora tavasszal kell metszeni, miután a fagyok elmúltak. Vágd vissza az elhalt, sérült és túl sűrű hajtásokat a kúszó rózsáidon. Távolítsd el azokat a hajtásokat is, amelyek befelé nőnek, hogy biztosítsd a megfelelő légáramlást. Ez megvédi a rózsákat a lisztharmattól, amit a túlzott nedvesség és a rossz légáramlás okozhat.

2. Gyümölcsfák

Julia azt is elmondta, hogy a gyümölcsfákat, különösen az alma- és körtefákat decemberben a legjobb megmetszeni, amikor a növények nyugalmi állapotba kerülnek. Távolítsuk el a sérült és beteg hajtásokat, valamint a csupasz ágakat, és ritkítsuk a korona sűrűjét. Ez növeli a termések számát, megelőzi a betegségeket és javítja a növény megjelenését. Fontos azonban, hogy egyszerre ne távolítsunk el az ág egyharmadánál többet.

3. Örökzöldek

Az örökzöldeket, mint a boróka, tuja és tiszafa szintén decemberben érdemes metszeni, bár tavasszal is elvégezhető. Az ágakat itt is csak a hosszúságuk egyharmadával szabad levágni. Mivel a tűlevelűek hajlamosak a gombás betegségekre, az egészségügyi metszés kiváló megelőző intézkedés a fertőzések ellen.