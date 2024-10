A leander átteleltetése: ha hibernálod, jövőre is ontja a virágait

Akinek van leandere, az tudja, hogy télen nem hagyható kint a növény, ugyanis ha netán nagy hideg lenne, megfagy. A legjobban 8-10 fokon érzi jól magát, de a háromfokos hideget még átvészelheti. Ha azonban jönnek a mínuszok (bár sokszor akár -5 fokig is bírja): a nagy kérdés, hova tegyük. A leander átteleltetése nem bonyolult, inkább csak hely kérdése.

A leander átteleltetése leginkább hely kérdése

Hogy tavasszal szép legyen újra a leander

Ha van garázsod vagy elfér a lépcsőházban, a legjobb, ha ott helyezed el. Ha több növényed van, ne tedd őket szorosan egymás mellé, és az is fontos, hogy a helyiségben szellőztess időnként, így kevésbé tetvesedik. Ha szeptemberben nem metszetted meg, most még megteheted, de az igazi metszés ideje úgyis tavasszal jön el. Arra is figyelj, hogy ne öntözd túl, havi egy-két alkalom elég neki. Ha sok vizet kap, megrothadhat a gyökere és tönkremehet, de tápoldatot öntözéskor kaphat, csak fele annyit, mint nyáron - írja a Lakáskultúra.