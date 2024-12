Debbie Nelson december 2-án, hétfőn este kórházban halt meg a tüdőrákkal kapcsolatos szövődmények következtében. Eminem anyjának betegségéről először szeptemberben számoltak be, az orvosok már csak kevés időt jósoltak neki.

69 évesen meghalt Debbie Nelson, Eminem édesanyja

Eminem és édesanyja kapcsolata ambivalens volt

Gyászol a rapper, meghalt édesanyja. Az asszonynál hónapokkal ezelőtt diagnosztizálták a gyilkos kórt, hétfőn hunyt el. Eminem korábban gyakran beszélt az anyjával való ellentmondásos kapcsolatáról, amit a 8 mérföld film is bemutat. A szóbeszéd szerint Debbie drogfüggő volt, sőt, a rapper állítása szerint a nő rendszeresen váliumot szórt az ételébe, hogy könnyebben tudja őt kezelni. Világhírnevét többek között az efféle traumatikus élmények ihlette rapszámainak köszönheti, melyek végül kihúzták a nyomorból és biztos megélhetést nyújtottak neki.

Eminemet be is perelte Debbie

A 2002-es Cleanin' Out My Closet című dala megjelenése után Nelson 11 millió dollárra perelte fiát rágalmazás miatt. Úgy tudni, később kibékültek, de kapcsolatuk korántsem volt felhőtlen. Amikor a rapper 2013-ban kiadta a Headlightst, a rajongók azt feltételezték, hogy ez az ő bocsánatkérése Nelsontól és így is volt, Eminem elnézést kért a kemény szavaiért.