Eminem rajongói megdöbbentek, amikor rájöttek, mit is takar a rapper neve

Az 50 éves rapper Marshal Mathers néven született, sokáig a monogramját használta a fellépésein, mint M&M. Aztán - ez egyik elmélet szerint - hogy ne keverjék össze a drazséval, ezt Eminemre változtatta. néven lépett fel gyakran, később ebből lett az Eminem, hogy még véletlenül se keverjék össze a csokigolyókkal. Egy másik - és sokkal érdekesebb - magyarázat szerint az Eminem mozaikszó, amely az Every Mother Is Nice Except Mine szavakból áll össze, és a jelentése, minden anya kedves, kivéve az enyémet.