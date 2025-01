Szerelem, kósza fellángolás vagy unaloműzés? Tesztünkből kiderül

Az ismerkedés nehéz dió és érdemes nemcsak a másikat, de magunkat is folyamatosan tesztelni, hogy megbizonyosodjunk a saját érzéseinkről és ne bántsuk meg feleslegesen a másikat.

Teszteld az érzéseidet!

Forrás: Shutterstock

Teszteld, mennyire komolyak az érzelmeid!

Fejes az ismeretlenbe

Talán veled is előfordult már, hogy megismertél valakit, aki kedves volt, humoros és nem mellesleg elég jól is nézett ki ahhoz, hogy megdobogtassa a szíved.

Elkezdtetek közös programokat tervezni, kellemes randikat töltöttetek együtt, megnevettetett és úgy érezted, végre megtaláltad az igazit.

Aztán eltelt pár hónap és valahogyan csökkent a kezdeti lelkesedés, elkezdett idegesíteni, hogy olyan furán röhög, bénán parkol és pocsék ízlése van a zenében. Mi történhetett? Pedig olyan jól indult minden és te tényleg mindent megtettél, hogy működjön ez az egész.

Érzelmek és elvárások

Sajnos gyakran esünk abba a hibába egy kapcsolat elején, hogy idealizáljuk a másikat.

Nem az adott illetőt próbáljuk megismerni, hanem felépítünk a fejünkben egy képet egy ideális emberről, akit szeretnénk magunk mellé és akinek a másikat hisszük.

De az is előfordulhat, hogy egyszerűen már olyan régóta vagyunk egyedül, hogy jobb híján megpróbálkozunk egy olyan párkapcsolattal, amire nem is vagyunk felkészülve és nem is akarjuk igazán.

Ha szeretnél tisztán látni, mielőtt még valamelyikőtök sérülne, töltsd ki őszintén az alábbi tesztet!

1. Amikor távol van tőled...

A: Folyton rá gondolsz.

B: Eszedbe jut olykor.

C: Néha azt is elfelejted, hogy létezik.

2. Hogyan éreznél, ha megszakadna a kapcsolat köztetek?

A: Teljesen összetörnél, nem tudnád nélküle elképzelni az életed.

B: Szomorú lennél, de fel tudnád dolgozni.

C: Nem hatna meg különösebben.

3. Hogy érzed magad, ha együtt vagytok?

A: Teljesnek, boldognak és magabiztosnak érzed magad.

B: Ugyanolyan jól érzed magad, mint amikor a barátaiddal lógsz.

C: Csak ne maradjon sokáig, mert hamar idegesíteni kezd.

4. Hogyan kezeled a vitáitokat?

A: Megpróbálod az ő szempontjait is figyelembe venni és a világért sem akarod megbántani.

B: Előfordul, hogy kicsúszik a szádon pár bántó dolog, de végül mindig megtaláljátok a közös nevezőt.