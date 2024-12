Erzsébet királynő szigorú hálószobai szabályát megszegte Edinburgh hercege

Kezük összekulcsolva, a boldogságtól ragyogva látható Edinburgh hercege és hercegnéje azon a két lenyűgöző portrén, amelyet ezüstlakodalmuk alkalmából készítettek. A fotók nemcsak egy kivételes házasság 25 évét ünnepelték, hanem egy olyan szövetséget is, amelyet gyakran emlegetnek az időtálló szerelem, barátság és csendes elkötelezettség példájaként. Kapcsolatuk hajnalán Erzsébet királynő különleges engedélyt adott Sophie-nak, hogy a Buckingham-palotában maradhasson, ami lehetőséget adott a hercegnőnek és Edwardnak, hogy elmélyítsék kapcsolatukat és úgy látszik szerelmük kiállta az idő próbáját.

Edward herceg és felesége, Sophie. Erzsébet királynő támogatta őket már a kapcsolatuk elején is.

Forrás: Getty Images/Ken Goff

Erzsébet királynő különleges engedélye

Ahogyan maga Edward herceg is egy korábbi interjújában elmondta házasságuk sikere nagyban Sophie rendíthetetlen támogatásának köszönhető. Edward úgy jellemezte feleségét, mint aki „elengedhetetlenül fontos, abszolút kulcsfontosságú” az életében, és mély háláját fejezte ki sziklaszilárd kapcsolatukért. „Ő egy elképesztően csodálatos támasz, és hihetetlenül szerencsés vagyok, hogy megtaláltam Sophie-t, és hogy ő is megtalált engem” – mondta. Sophie maga is megható szavakkal tisztelgett férje előtt a herceg kerek, 60. születésnapját megelőzően, amikor „a legjobb apa, a legszeretőbb férj” jelzőkkel illette. A pár először 1987-ben találkozott, de kapcsolatuk csak 1993-ban indult, amikor Sophie segítette Edwardot a Real Tennis Challenge rendezvényének sajtókapcsolatainak intézésében. A vonzalom azonnal érezhető volt köztük. Első randijuk egy teniszmeccs volt, amit egy vacsora követett a Buckingham-palotában. Bár kapcsolatuk szépen fejlődött, kezdetben mégis távol maradtak a nyilvánosságtól. „Edward sok szempontból nem illett bele a királyi sablonba” – mondja Katie Nicholl. „Kreatív és modern szemléletű volt, és mindig a szokványos határokon túl gondolkodott. Néha sikeresen, máskor kevésbé. Nem volt meglepő, hogy Sophie-t választotta, hiszen ő is modern volt, és különbözött attól, amit az emberek egy királyi menyasszonytól elvártak.” Sophie a kapcsolatuk korai szakaszában szoros barátságot alakított ki a néhai Erzsébet királynővel, aki különleges engedélyt adott neki, hogy még eljegyzésük előtt a Buckingham-palotában maradhasson.

Egy híres anekdota szerint egy éjjel Edward herceg óvatosan végigsétált egy folyosón Sophie szobájához, de megbotlott egy Corgiban, amely nyüszítve adott hangot a meglepetésének, mire Edward gyorsan visszatért a saját szobájába.

Bár a helyzet szokatlan volt, Ingrid Seward szerint „a királynő addigra már tudott Károly és András házassági problémáiról, ezért úgy döntött, jó ötlet lenne, ha Sophie kapna egy kulcsot a palotához. Szerintem látta, hogy Sophie és Edward milyen régóta együtt vannak, és úgy gondolta: ‘Segítenem kell ebben.’ Emellett azt is szerette volna, hogy Sophie tisztában legyen azzal, mire vállalkozik.” Edward végül 1998 karácsonya előtt, egy bahamai nyaralás során kérte meg Sophie kezét.