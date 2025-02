Megdöbbentő evolúció: 1000 év múlva így fog kinézni az ember

Technológiai fejlődésünk és az általunk teremtett kultúra alapján azt hihetnénk, hogy az ember törzsfejlődése leállt. A valóság ezzel szemben az, hogy technológia ide, kultúra oda, az evolúció tovább zakatol. Tudósok nemrég feltárták, hogyan nézhetünk ki 1000 év múlva.

Az evolúciót elsősorban az alkalmazkodás mozgatja. Hogyan alkalmazkodik testünk a technológiához?

Forrás: Shutterstock

Az evolúció mozgatórugói régen és ma

Az emberi törzsfejlődés fő mozgatórugója a nemi szelekció és a környezethez való alkalmazkodás volt. Fajunk által teremtett mesterséges környezet azonban jelentősen befolyásolta az emberi evolúciót.

Elsősorban az orvostudomány fejlődése tette lehetővé, hogy olyan emberek is túléljenek és gyereket vállaljanak, akik a természetben meghalnának.

A természetes szelekció azonban a mai napig meghatározó, amire jó példa az ember magassága: régen sok ember nem élt elég ideig ahhoz, hogy utódot nemzzen, így az emberiség átlag testmagassága alacsonyabb volt. A javuló életszínvonal és orvoslás fejlődése azonban lehetősé tette, hogy az ember magasabbra nőjön, mivel olyanok is gyereket vállalhattak akik korábban nem. Tudósok előrejelzése szerint a jövőben ismét csökkenni fog a testmagasság a nemi érés korábbi ideje miatt.

Társadalmi változások és az ember kinézete

Mesterséges intelligencia szerint 1000 év múlva jóval egységesebb, sötétebb bőrű, sötét hajúak lesznek az emberek. Korábban az emberi rasszok az eltérő környezeti feltételekhez való alkalmazkodás miatt alakultak ki, amihez elszigetelt csoportok kellettek.

A jövőben várhatóan csökkenni fog az emberi faj sokfélesége, mivel az egyes embercsoportok keveredni fognak.

Az emberi faj sokszínűsége 1000 év múlva megcsappanhat.

Forrás: Shutterstock

Ez a jelenség már most tetten érhető Brazília és Mauritius lakosságánál, ahol generációk óta együtt élnek különböző népcsoportok. A keveredés nem csupán genetikailag, de kulturálisan is tetten érhető lesz, de frissülni fog az egyes emberi populációk génállománya is.

Egy másik érdekes aspektusa lesz a törzsfejlődésnek, hogy a nők szabad választása miatt jószerivel az attraktívabb férfiak fognak szaporodni, így várhatóan az ember átlagos kinézete is javulni fog. Azonban nem minden téren lesz ilyen rózsás a helyzet.