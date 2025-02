Csütörtök hajnalban az American Airlines Kansas államba tartó regionális járata egy katonai helikopterrel ütközött és a jeges Potomac folyóba zuhant, a washingtoni repülőgép-balesetben mindenki meghalt.

Washingtoni repülőgép-baleset: az American Airlines repülőgépe és a Black Hawk helikopter összeütközött és a Potomac folyóba zuhant

Forrás: Getty Images

67 halottja van a washingtoni repülőgép-balesetnek

Az elmúlt két évtized legsúlyosabb légi katasztrófájában 67 ember vesztette életét, miután egy utasszállító repülőgép és az amerikai hadsereg egyik Black Hawk helikoptere összeütközött a Potomac folyó felett. A kutatócsapatok eddig 41 holttestet hoztak ki a vízből, és a hatóságok továbbra is keresik az áldozatokat. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács péntek esti sajtótájékoztatóján bejelentették hogy a helikopter fekete dobozát sikerült megtalálni, és az jó állapotban van. Az NTSB már korábban közölte, hogy a repülőgép két fekete dobozát is megtalálták és most elemzik azok adatait a washingtoni repülőgép-baleset pontos okának kiderítése érdekében.

Azonosítják az áldozatokat

John Donnelly, a washingtoni tűzoltóság vezetője elmondta, hogy eddig 28 áldozatot sikerült azonosítani, és a hatóságok már 18 családtagot értesítettek szeretteik elvesztéséről. Donnelly szerint az összes holttestet meg fogják találni, azonban egyelőre nem lehet pontosan meghatározni, mennyi időt vesz igénybe a teljes mentési művelet. „A lehető leggyorsabban dolgozunk” – mondta Donnelly, hozzátéve, hogy a remények szerint szombaton jobb felszerelés érkezik a helyszínre, amely segíthet az utasszállító és a helikopter kiemelésében, valamint az áldozatok további felkutatásában. Az áldozatok között nemcsak katonák voltak, hanem civilek is, köztük egy pilóta, aki ősszel készült megházasodni, egy diák, aki egy temetés után indult volna vissza főiskolájára, egy ügyvéd, aki a születésnapján tért volna haza, valamint egy fülöp-szigeteki rendőr ezredes. A tragédiában elhunyt továbbá egy csoport tizenéves műkorcsolyázó, edzőik és szüleik, valamint két kínai állampolgár is.