Az AGI hamarosan okosabb lesz nálunk? Demis Hassabis, a Google tulajdonában lévő DeepMind vezérigazgatója szerint a válasz meglepő lehet. Mire kell felkészülni?

Forrás: Shutterstock

A Google vezérigazgatója szerint már csak pár évünk maradt

A mesterséges intelligencia (MI) világában egy új korszak küszöbén állunk, amely alapjaiban változtathatja meg mindennapi életünket és munkavégzésünket. Demis Hassabis, a Google tulajdonában lévő DeepMind vezérigazgatója és társalapítója nemrégiben felvázolta elképzeléseit a mesterséges általános intelligencia (AGI) fejlődéséről és annak hatásairól a munkaerőpiacra.

De mi is az az AGI?

Míg a jelenlegi MI rendszerek specifikus feladatok elvégzésére specializálódtak, addig az AGI képes lenne az emberi intelligenciához hasonlóan széleskörűen alkalmazkodni és tanulni különböző területeken. Hassabis szerint az AGI nem csupán egy sci-fi-álom, hanem egy elérhető cél, amely forradalmasíthatja a technológiai fejlődést.

A DeepMind már eddig is lenyűgöző eredményeket ért el az MI terén

Az AlphaGo programjuk például legyőzte a világ legjobb Go játékosait, ami mérföldkőnek számított a gépi tanulásban. Ezen túlmenően a DeepMind MI-je megoldotta a fehérjehajtogatás rejtélyét, ami áttörést hozott a biokémiában és felgyorsíthatja az új gyógyszerek felfedezését - írja a Fortune weboldal

Az AGI fejlesztése azonban nem mentes a kihívásoktól és aggodalmaktól

Sokan attól tartanak, hogy egy ilyen fejlett intelligencia kiszoríthatja az embereket a munkaerőpiacról, különösen azokon a területeken, ahol a gépek gyorsabban és hatékonyabban tudnak dolgozni. Hassabis elismeri ezeket az aggodalmakat, de hangsúlyozza, hogy az AGI megfelelő irányítása és szabályozása kulcsfontosságú lesz annak érdekében, hogy az emberiség javát szolgálja.

A technológiai fejlődés mindig is vegyes érzelmeket váltott ki az emberekből. Az ipari forradalom idején is sokan féltek attól, hogy a gépek elveszik a munkájukat, mégis új munkahelyek és iparágak születtek. Hasonlóképpen, az AGI is új lehetőségeket teremthet, ha bölcsen és felelősségteljesen alkalmazzuk.