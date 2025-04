113 éve süllyedt el a Titanic –10 meglepő tény a gőzhajóról, amit csak kevesen ismernek

3. A sors fintora: a túlélők és az átok

A Titanic tragédiáját mindössze körülbelül 700 ember élte túl. Köztük volt Violet Jessop is, akit sokan csak „a balszerencsés nőként” emlegetnek, mert... háromszor is túlélte a White Star Line hajóbaleseteit. Az Olympic, a Titanic és a Britannic (a Titanic testvérhajója, ami szintén elsüllyedt, de már a háborúban) fedélzetén is szolgált. Valaki ennek örülne. Mások inkább nem szállnának fel vele még egy vízibiciklire sem.

4. A kapitány utolsó vacsorája – Több fogásos luxusmenü

A Titanic első osztályán utazni kicsit olyan volt, mintha egy Michelin-csillagos úszó kastélyban vacsoráznál. A végzetes éjszaka menüjében szerepelt osztriga, kacsamájpástétom, báránybordák mentamártással, és természetesen pezsgő.

A második osztályban is pazar volt az ellátás, míg a harmadik osztály utasai... hát, ők legalább egy csésze teát kaptak.

5. A zenekar tényleg játszott a végsőkig?

Igen. A Titanic legendás zenekara valóban játszott, miközben a hajó süllyedt. Nem, nem a My Heart Will Go On-t (azt csak mi halljuk a fejünkben automatikusan). A Nearer, My God, to Thee volt a szám, amiről több túlélő is beszámolt.

Az már más kérdés, hogy a zenészek tudtak-e úszni. Spoiler: sajnos nem élték túl.

6. A mentőcsónak-fiaskó: több hely volt, mint ember

A Titanic 2200 fő körüli utaslétszámával szemben mindössze körülbelül 1178 fő befogadására volt elegendő mentőcsónak a hajón. Ez már önmagában sem túl biztató, de a helyzetet súlyosbította, hogy több csónak félig üresen hagyta el a hajót.

Miért? Mert sokan azt hitték, „ez csak gyakorlat”.

7. Kutya a fedélzeten – és néhány túlélő is

A Titanicra 12 kutyát is vittek – közülük hárman túlélték. A gazdag utasok ölebjei első osztályon utaztak, természetesen külön ketrecekben, és egyeseknek saját kabátjuk is volt.

8. A fényképezőgép, ami sosem exponált

Fotó készült volna a Titanic utolsó, indulás előtti pillanatairól – egy amerikai üzletember, Francis Browne ugyanis egy csodálatos fotósorozatot készített az út kezdetén. De szerencséjére Southampton után leszállt a hajóról. A Titanic tragédiáját így nem dokumentálta – de fotói ma is pótolhatatlan kincsek.