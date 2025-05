68 évesen is lenyűgöző a 70-es évek szexszimbóluma: Bo Derek mindenkit elvarázsolt a vörös szőnyegen

Bo Derek már 23 évesen egy egész generáció szexszimbólumává vált, köszönhetően az 1979-es Bombanő című filmnek. Azóta közel 45 év eltelt és a színésznő a mai napig ragyogó formában van. Ritkán találkozhatunk már vele a vörös szőnyegen, de

Bo Derek a Bombanővel lett ismert

Forrás: NORTHFOTO

Bo Derek ma is bombanő

Több mint négy évtized telt el azóta, hogy Bo Derek arany fürdőruhában, befont hajjal futott végig a tengerparton a Bombanő című vígjátékban. A jelenet a filmtörténelem egyik ikonikus pillanatává vált, és a kaliforniai születésű színésznő pillanatok alatt szexszimbólum lett. A 68 éves színésznő a minap New Yorkban jelent meg férje, John Corbett – akivel 2002-ben ismerkedtek meg egy vakrandin, és 18 évig tartó párkapcsolat után 2020 decemberében házasodtak össze – oldalán az And Just Like That... sorozat harmadik évadának fotózásán. Monokróm nadrágkosztümben pózolt a kameráknak, és fiatalos kisugárzása, szálkás alakja azonnal a figyelem középpontjába került. Derek, aki a nyilvánosságtól jórészt visszavonultan él, évek óta következetesen elutasítja a plasztikai beavatkozásokat. „Amikor a plasztikai műtéten átesett nőkre nézünk, azt látjuk, hogy elveszítettek valamit – általában egy arckifejezést, valami egyedit, ami addig csak rájuk volt jellemző” – mondta Derek korábban. „Kezdnek ugyanúgy kinézni. Mindig is csodáltam azokat a nőket, akik nem plasztikáztattak, és ilyenkor eszembe jut, hogy én is közéjük tartozom” – és hozzátette, gykran úgy véli, jól néz ki, máskor azonban nosztalgiával gondol régi megjelenésére.

Bo Derek a minap New Yorkban jelent meg férje, John Corbett oldalán az And Just Like That... sorozat harmadik évadának fotózásán

Forrás: Getty Images North America