Az MVM nemcsak az energiát hozza az otthonunkba, hanem a biztonságot is

Ha baj van, jó tudni: nem vagyunk egyedül.

A biztosítás szó sokáig unalmas papírmunkát, apró betűs részeket és nehézkes ügyintézést jelentett. De az MVM újragondolta az egész történetet: nem csupán energiaszolgáltató, hanem megbízható partner, aki a legnagyobb értéket, a biztonságot hozza el otthonainkba. Háztartási vészhelyzetek, egészségügyi problémák, digitális fenyegetések, lerobbant autók vagy bajba került kisállatok – az MVM biztosítási palettáját úgy találták ki, hogy pontosan azt kapjuk, amire éppen a legnagyobb szükségünk van.

Otthon, ahol a biztonság is alapfelszereltség

Csőtörés vasárnap délután? Elromlott hűtő hétfőn reggel? Az ilyen helyzetek nem kérnek időpontot. Az MVM Otthon SOS asszisztencia biztosításai pontosan az ilyen váratlan vészhelyzetekre adnak gyors, szervezett és megbízható megoldást. A szerelő érkezik, a javítás megkezdődik – nem nekünk kell szakembert keresnünk, árajánlatokat kérnünk, idegeskednünk. De a védelem ettől sokkal több dologra is kiterjed! Az Otthon SOS Garancia biztosításba belefér az is, hogy még a gyári garancia után is segítséget kapunk meghibásodás esetén. Az ügyintézés telefonon zajlik, a szervizelés és a szállítás is a csomag része.

Már a digitális világ veszélyeire is fel kell készülnünk

A modern háztartásban már nemcsak a falak vagy a tető, hanem digitális értékeink, adataink is védelemre szorulnak. A Digitális Védelem biztosítás az online térben leselkedő veszélyek – például adatlopás, vírusfertőzés vagy identitáslopás – esetén is segít nekünk. Ez nem sci-fi – ez az új valóság.

Testi-lelki nyugalom, amely előre biztosítható

Egy baleset vagy egészségügyi probléma sosem jön jókor. De a Vitál, Gondoskodás és Harmónia biztosítási csomagok segítenek, hogy ilyenkor legalább az anyagi bizonytalanság ne nehezedjen ránk. Legyen szó orvosi vizsgálatról, hosszabb kórházi tartózkodásról, vagy akár egy váratlan tragédiáról – ezek a biztosítások azt a fajta védőhálót adják, amelyet az ember magának még a családja segítségével is csak nehezen tud megszőni. A család jövője biztosított még akkor is, ha családfenntartók egyikével történne valami.