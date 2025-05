Szingli vagy? Akkor ez a 7 sorozat most neked szól – Érzelmek, pofonok, happy end

Tudjuk, hogy a szingli lét rengeteg szabadságot és előnyt tartogat – de valljuk be, néha mégis nehéz. Az viszont kétségtelen, hogy ilyenkor több idő jut saját magadra… és bizony a sorozatnézésre is! Összegyűjtöttünk 7 olyan szuper sorozatot, amelyekben van romantika, küzdelem, egymásra találás és olyan lehetetlen helyzetek, amik végül mégis reményt adnak. Mert bármilyen fárasztó is egy nap, ezek a történetek segítenek feltöltődni, elmosolyodni – és talán újra hinni abban, hogy a szerelem, ha nem is lovon, de bármikor megérkezhet hozzád is.

Szingli túlélőkészlet: valami nasi, kényelmes kanapé és egy jó kis romantikus sorozat.

Forrás: Shutterstock

Legjobb sorozatok szingliknek magányos estékre

1. Virgin River

A Virgin River egy szívet melengető sorozat újrakezdésről, gyógyulásról és szerelemről, pont, amire egy szingli léleknek néha szüksége van. A gyönyörű kisvárosi környezet, a lassan kibontakozó érzelmek és a valódi kapcsolatok mind azt üzenik: lehet, hogy a múlt fáj, de a jövő még tartogat meglepetéseket. És igen, a szerelem akár egy új városban is ránk találhat.

2. Édes magnóliák

Az Édes magnóliák igazi szívmelengető sorozat három barátnőről, akik a válások, csalódások és újrakezdések közepette is megtalálják az utat a boldogság felé. Szingliként különösen jó nézni, mert emlékeztet arra, hogy a barátság, az önszeretet és a második esélyek legalább olyan fontosak, mint a szerelem – és hogy sosem késő újrakezdeni.

3. Ransom Kanyon

Egy romantikus western-dráma, ahol három rancher család élete és szerelmei fonódnak össze a texasi dombvidék lenyűgöző tájain. Szingliként is magával ragad, mert nemcsak a szerelemről, hanem az újrakezdésről, veszteségről és erős női karakterekről is szól.

4. A Bridgerton család

A legjobb sorozatok szingliknek ajánlóból szerintünk nem hiányozhat A Bridgerton család, ami egy érzelmekkel és szenvedéllyel teli kosztümös sorozat, ahol évadonként mindig egy-egy testvér keresi a szerelmet és boldogságot a londoni elit társasági életben. Szingliként különösen élvezetes, mert minden évad új, izgalmas szerelmi történetet hoz, miközben elmerülhetsz a romantika, a vágy és a bálok csillogó világában.